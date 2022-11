Les Blue Jackets ont repris de la vigueur

Le calendrier de la Ligue nationale de hockey (LNH) comprenant toujours son lot d’incongruités, les Blue Jackets de Columbus accueilleront le Canadien de Montréal une deuxième fois en moins d’une semaine, mercredi, et la formation de l’Ohio semble avoir repris de la vigueur.

Vaincu au Nationwide Arena 6 à 4, jeudi, le Tricolore pourrait encore y éprouver des ennuis, surtout qu’il aura joué mardi contre les Sabres de Buffalo au Centre Bell.

Pendant ce temps, les Jackets patienteront avant de renouer avec la troupe de l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Avec une fiche de 4-1-1 à leurs six derniers duels, incluant un triomphe de 5 à 3 face aux Panthers de la Floride, dimanche, les hommes de Brad Larsen peuvent construire sur du positif, même s’ils demeurent dans les bas-fonds de la section Métropolitaine avec 15 points.

Parmi les fondations qui semblent se solidifier à Columbus, il y a le duo Johnny Gaudreau-Boone Jenner qui a allumé le trio principal. Le premier a d’ailleurs récolté un but et deux mentions d’aide dans le plus récent gain du club.

«C’est agréable de trouver cette chimie en tant que joueur, a déclaré l’ancien des Flames de Calgary au site NHL.com. Parfois, c’est dur de perdre des rencontres et de voir les lignes modifiées. Par contre, Boone et moi sommes demeurés ensemble pour la majeure partie de la campagne. Ça prend du temps, mais on y arrive. On se repère bien l’un et l’autre, et on utilise les qualités de l’autre adéquatement.»

Rien de parfait

Néanmoins, les Jackets représentent un adversaire vulnérable, ayant encaissé une dégelée de 6 à 1 aux mains des Red Wings de Detroit, samedi.

La situation devant le filet risque de susciter davantage l’attention : Joonas Korpisalo est chancelant, même s’il a repoussé 38 tirs du Canadien la semaine passée. Deux jours plus tard, il a flanché six fois en 37 lancers. Pour sa part, Daniil Tarasov a établi une marque personnelle en réalisant 47 arrêts contre la Floride. Il venait d’être rappelé d’urgence de la Ligue américaine et a participé à un 10e duel en carrière dans la LNH.

«C’est formidable, il a joué de manière superbe. Il semble juste calme et en contrôle pour un jeune homme ayant si peu joué dans le circuit, a souligné Jenner. Il a été très bon et nous a gardés dans le coup en réussissant des arrêts importants.»

Pendant ce temps, Korpisalo affiche un taux d’efficacité inférieur à ,900 cette saison, tandis qu’Elvis Merzlikins est aux prises avec une blessure à la hanche.