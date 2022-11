Du renfort pour les Sabres contre les Canadiens

Les Sabres de Buffalo pourraient compter sur le retour de l’attaquant Zemgus Girgensons et du défenseur Mattias Samuelsson pour leur duel contre le Canadien, mardi à Montréal.

Girgensons pourrait être de la formation des Sabres après avoir raté le dernier match des siens, samedi. Il semble s’être blessé mercredi après une mise en échec face aux Sénateurs d’Ottawa.

«Je me sens bien, alors maintenant c'est aux médecins et aux entraîneurs de décider», a lancé Girgensons, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Letton de 28 ans a inscrit trois buts et deux aides en 17 rencontres cette saison.

Dans le cas de Samuelsson, c’est le pilote de la formation américaine, Don Granato, qui s’est avancé.

L’arrière de 22 ans en est à une quatrième campagne avec les Sabres. Il a été blanchi en cinq parties cette saison, étant utilisé 19 min 36 s en moyenne. En carrière, il a récolté 12 mentions d’aide en 59 rencontres, montrant un différentiel de -12.

L’arrière, qui est toujours en quête d’un premier but dans la Ligue nationale, a par ailleurs accepté une prolongation de sept ans et de 30 millions $ plus tôt cette année.

Les Sabres tenteront de mettre un terme à une séquence de huit revers au Centre Bell.