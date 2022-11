«J’ai hâte qu’on en donne plus à Slafkovsky»

Seul Michael Pezzetta passe moins de temps sur la glace que Juraj Slafkovsky en moyenne par match depuis le début de la saison.

Cette statistique irrite notre collaborateur Mathieu Perreault, qui aimerait que la recrue des Canadiens de Montréal soit utilisée davantage par Martin St-Louis.

«J’aimerais ça qu’on lui en donne un peu plus pour qu’on voit ce qu’il peut faire. Il est le deuxième joueur le moins utilisé de l’équipe depuis le début de la saison. Il est vraiment considéré en ce moment comme le 12e attaquant de l’équipe, mais je pense qu’il ne joue pas comme un 12e attaquant. J’ai hâte qu’il en ait un peu plus. C’est à suivre», a-t-il affirmé dans sa chronique à l’émission «La Poche bleue le midi», vendredi, sur les ondes de TVA Sports (à voir dans la vidéo ci-dessus).

Perreault a bien aimé ce qu’il a vu de la part du Slovaque contre les Blue Jackets de Columbus, jeudi. Il a alors obtenu un temps de jeu de 10 minutes et 33 secondes, comparativement à 9:40 pour Pezzetta, son compagnon de trio avec Jake Evans (10:41).

«Il joue bien avec son trio, qui pourrait avoir plus de minutes de jeu. Il a été très dominant en troisième période contre les Blue Jackets. Il a eu la rondelle à toutes ses présences et a bien fait en protection de rondelle. On a vu des belles séquences de sa part.»

Slafkovsky a même récolté le quatrième point de sa carrière avec une aide sur le premier but de la saison du défenseur Jordan Harris.

Globalement cette saison, il joue en moyenne 11 minutes et 7 secondes par match, contre 9:56 pour Pezzetta.