Les Rangers ont un message à transmettre

Les Rangers de New York connaissent un début de saison moyen, mais ils sont loin d’être abattus et jeudi, ils ont rappelé à tous qu’ils constitueront une menace cette saison.

Après avoir encaissé trois défaites d’affilée, les Blueshirts ont massacré les Red Wings à Detroit 8 à 2 pour signer leur septième gain de la campagne. Même si ce résultat ne représente pas un gage de succès à long terme, il laisser présager de beaux moments pour les hommes de l’instructeur-chef Gerard Gallant. Outre les six buts inscrits au troisième vingt, c’est surtout la contribution de la plupart des joueurs de la formation qui est à retenir. Notamment, le Québécois Alexis Lafrenière a retrouvé Kaapo Kakko et Filip Chytil au sein d’un trio pour la première fois depuis le calendrier préparatoire. L’ancien de l’Océanic de Rimouski, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en a profité pour amasser deux mentions d’aide et freiner une disette personnelle de quatre parties sans point.

Toutefois, rien n’est acquis et chaque élément devra contribuer pour ramener les Rangers dans de meilleures dispositions.

«On doit transporter cela dans la rencontre suivante, a souhaité Gallant, tel que rapporté par le quotidien "New York Post". On a effectué de bonnes choses et on peut réaliser d’excellentes séquences; les gars l’ont bien vu sur le banc. Nous nous sommes dirigés au filet et avons obtenu certaines occasions de marquer. Maintenant, on a marqué six fois dans une période, mais il faut continuer de travailler régulièrement.»

Aussi, il importe pour tous de demeurer dans un bon état d’esprit mental, d’abord et avant tout.

«Je ne suis pas sûr qu’on ait modifié des trucs au dernier tiers. Nous avions eu de belles opportunités auparavant, mais ça n’était pas entré dans le filet. Nous n’étions pas frustrés et nous sommes restés concentrés, car nous savons que si on joue ainsi, nous inscrirons des buts», a évalué Mika Zibanejad au site NHL.com.

Place à amélioration

Statistiquement, quelques chiffres témoignent d’une amélioration à apporter à certains égards. Artemi Panarin domine les siens avec 21 points cette saison, mais il présente aussi le pire différentiel (-8). Kakko et Lafrenière revendiquent six et sept points en 15 sorties respectivement, tandis que le gardien Igor Shesterkin a maintenu un taux d’efficacité de ,909.

Par contre, les Rangers ont des munitions en attaque et celle-ci a déjà causé des dégâts. En plus de Panarin, il y a Zibanejad (18 points), l’arrière Adam Fox (16) et Chris Kreider (13) qui se sont mis en marche. Bref, l’équipe pourrait récolter davantage de victoires si l’offensive maintient la cadence.

L’équipe new-yorkaise visitera les Predators de Nashville, samedi.