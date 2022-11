Marie-Ève Dicaire peut-elle causer la surprise en Angleterre?

À l'émission «Le dernier round» cette semaine, Russ Anber nous parle en direct de Las Vegas, où il travaille avec la vedette montante de la boxe Janibek Alimkhanuly, un nom à retenir.

Comme sujet principal, Anber et l’animateur Mathieu Casavant se demandent si on s'approche d'un combat entre Dmitry Bivol et Artur Beterbiev pour unifier tous les titres chez les 175 lb.

Comme mentionné dans un précédent épisode, Canelo Alvarez bloque le chemin à Beterbiev puisqu’il devrait obtenir un combat revanche contre Bivol en mai. Anber doute toujours qu’un tel duel se concrétise dans un avenir rapproché.

«Je ne suis pas plus optimiste qu’avant, surtout parce que Beterbiev appartient à Top Rank et que Eddie Hearn (le promoteur de Bivol et d’Alvarez) n’a pas tendance à utiliser les boxeurs de Top Rank. Il a un contrat avec Canelo et avec Bivol, il va continuer de les utiliser. Il va vendre ça en disant qu’il va aller chercher plus d’argent. Il y a aussi une opportunité pour une trilogie», a-t-il expliqué.

Attention aux juges!

Plus tard dans le balado, il est question de la Québécoise Marie-Ève Dicaire, qui affrontera Natasha Jonas à Manchester ce samedi pour unifier les titres chez les 154 lb. Peut-elle causer la surprise en Angleterre? Les experts boxe de TVA Sports se sont prononcés.

Championne actuelle des super mi-moyennes de l’IBF, Dicaire tentera de ravir les ceintures WBC et WBO à Jonas, en plus de décrocher le titre vacant de Ring Magazine.

Selon Anber, si Dicaire veut l’emporter, elle devra offrir une performance dominante.

«Elle doit prendre conscience qu’elle ne doit pas juste gagner des rounds, il faut qu’elle les domine. J’espère que ce ne sont pas juste des juges britanniques, j’ai toujours peur des juges en Grande-Bretagne. Elle doit faire son travail et dominer les rounds pour gagner son combat. C’est très important», a-t-il insisté.

Comme d’habitude, on termine le tout en répondant aux questions des fans, cette fois à propos d’Anthony Joshua, de Tyson Fury et de bien plus encore! Bonne écoute!