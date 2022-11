MLB : les honneurs de fin de saison

Publié aujourd'hui à 09h21

Avant de faire un tour d’horizon des différents honneurs de fin de saison, je veux prendre le temps de saluer la victoire des Astros et surtout de Dusty Baker lors de la Série mondiale. Même si cette victoire n’effacera jamais l’affront des Astros en 2017 lorsqu’ils ont volé les signaux de façon illégale, ils ont quand même prouvé que l’organisation avait fait un travail formidable malgré les départs de Carlos Correa, Gerrit Cole, Georges Springer et plusieurs autres dans les dernières années. Et que nous aimions les Astros ou non, ils risquent d’être bons pour encore plusieurs années.

Et même si la saison vient tout juste de se terminer, les équipes pourront discuter avec les joueurs autonomes disponibles dès le 10 novembre, c’est-à-dire vendredi. Il y a une tonne de candidats intéressants cette année dont Aaron Judge, Trea Turner, Jacob deGrom, Xander Bogaerts, Carlos Correa et plusieurs autres, alors vous comprendrez que le portrait de certaines équipes pourrait changer de façon drastique dans les prochaines semaines.

Pour terminer cette saison 2022, voici mes prédictions pour les différents honneurs dans le baseball majeur.

Joueur le plus utile

Ligue américaine

Mon choix : Aaron Judge, Yankees, .311 62 circuits et 133 points produits

Avec une saison de 62 circuits qui a grandement aidé les Yankees à participer aux séries, il devrait être le choix logique. Mais la lutte pourrait être plus serré que prévu, parce que plusieurs votants ne font pas la différence entre joueur par excellence et joueur le plus utile et vont voter pour Shohei Ohtani. Et qu’on se comprenne bien, Ohtani est un joueur fabuleux, mais ça ne ferait aucun sens que ce soit lui qui gagne cette année, en raison des piètres performances de son équipe, mais aussi que Judge a frappé le plus grand nombre de circuits dans l’histoire de la Ligue Américaine.

Ligue nationale

Mon choix : Paul Goldschmidt, Cardinals, .317 35 circuits et 115 points produits

Contrairement à la Ligue américaine, il y a beaucoup de candidats possibles dans la Ligue Nationale, mais sans qu’aucun ne sorte du lot. Paul Goldschmidt a connu une

saison fabuleuse, mais le dernier mois de la saison a été beaucoup plus difficile, comme s’il avait manqué d’essence. Comme un boxeur qui gagne les 10 premiers rounds d’un combat, mais se fait malmener dans les deux derniers, sans tomber au plancher. Les juges en auront assez vu pour donner la victoire à celui qui aura gagné les 10 premiers rounds et c’est pourquoi je pense que Goldschmidt va remporter le joueur le plus utile cette année.

Cy-Young

Ligue américaine

Mon choix : Justin Verlander, Astros 18-4, 1,76

Si la saison avait duré un mois de plus, je pense que Dylan Cease des White Sox aurait pu dépasser Verlander au fil d’arrivée. Framber Valdez, aussi des Astros, devrait avoir sa part de vote après battu un record avec 25 départs de qualité de suite, c’est-à-dire 6 manches lancées et 3 points mérités ou moins. Mais le fait que Verlander a 39 ans, qu’il a connu une saison fabuleuse et qu’il revient d’une opération de type Tommy John font en sorte qu’il mérite amplement de gagner.

Ligue nationale

Mon choix : Sandy Alcantara, Marlins, 14-9, 2,38

Ce n’est pas un choix sexy, mais je pense que c’est le meilleur choix. Dans l’anonymat à Miami, Alcantara a été dominant et a mérité 6 matchs complets en plus de lancer 228 manches au cours de la saison, deux sommets en 2022 dans le baseball majeur. L’attaque anémique des Marlins a fait en sorte que sa fiche victoire défaite est plus ou moins impressionnante, mais pour moi il n’y a aucun doute qu’il a été le meilleur.

Recrue de l’année

Ligue américaine

Mon choix : Julio Rodriguez, Mariners, .284 28 circuits et 75 points produits en plus de 25 buts volés

Avec une saison de plus de 25 circuits et 25 buts volés, Rodriguez semble le choix unanime. Si Adley Rutschman avait commencé la saison à Baltimore, il aurait peut-être eu une chance de devancer le voltigeur des Mariners. Bobby Witt et Steven Kwan vont aussi mériter leurs parts de votes et on peut dire que la Ligue Américaine est entre bonnes mains pour le futur, avec autant de jeunes talents.

Ligue nationale

Mon choix : Michael Harris, Braves, .297 avec 19 circuits et 64 points produits en plus de 20 buts volés.

J'ai eu beaucoup de difficulté à choisir entre Harris et son coéquipier Spencer Strider. Et c’est parfois difficile de comparer un joueur de position et un lanceur. Les deux joueurs me semblaient sur un pied d’égalité, mais j’ai choisi Harris en ajoutant sa défensive à sa saison extraordinaire en attaque. Mais une chose est certaine, les Braves sont en train de construire quelque chose de très solide, qui pourraient ressembler au Braves des années 90.

Gérant de l’année

Ligue américaine

Mon choix : Brandon Hyde, Orioles (83-79)

En début de saison, je me demandais si les Orioles allaient gagner 50 matchs en 2022, en raison de la qualité de la division Est de la Ligue américaine. En fin de compte, Hyde a aidé sa jeune formation à remporter 83 victoires, un total inespéré puisqu’ils n’en comptaient que 52 l’an passé. Même s’ils n’ont pas participé aux séries éliminatoires, je donne mon vote au gérant des Orioles, tout juste devant Terry Francona, qui a fait un travail formidable à Cleveland.

Ligue nationale

Mon choix : Buck Showalter, Mets (101-61)

On lui a certainement donné des munitions pour sa première saison avec les Mets, mais le vétéran Showalter a su bien les gérer. Et il ne faut pas oublier que les Mets n’avaient pas joué pour .500 l’an passé, lors de la dernière saison de Luis Rojas comme gérant dans la grosse pomme. Le Canadien Rob Thomson des Phillies pourrait aussi mériter une bonne part du vote, ayant réussi à amener son équipe jusqu’en série. Mais comme le vote a lieu à la fin de la saison régulière, la belle aventure des Phillies en série n’aura pas

d’impact sur le vote et c’est pour cette raison que je pense que Showalter va gagner par une marge assez mince. Brian Snitker des Braves et Dave Roberts des Dodgers, pourraient aussi brouiller les cartes