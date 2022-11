Alek Manoah en lice pour le Cy Young

Le lanceur des Blue Jays de Toronto Alek Manoah est l’un des trois artilleurs en lice pour l’obtention du trophée Cy Young dans la Ligue américaine.

Lundi soir, l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique a révélé l’identité des nommés pour les quatre grands honneurs individuels dans le baseball majeur.

Manoah a connu une excellente deuxième saison dans les ligues majeures en 2022. L’athlète de 24 ans a maintenu un dossier de 16-7 et une moyenne de points mérités de 2,24. Il a également réussi 180 retraits sur des prises. En septembre, il a été spectaculaire avec un dossier de 4-0 et une moyenne de 0,88. Ces performances ont grandement aidé les Blue Jays à obtenir une place en séries éliminatoires.

Il pourrait être le deuxième joueur des Blue Jays à remporter le Cy Young en autant d’années. En 2021, c’est le gaucher Robbie Ray qui avait mérité cet honneur.

Manoah est en compétition contre Dylan Cease (White Sox de Chicago) et Justin Verlander (Astros de Houston). Le gagnant sera annoncé le mercredi 16 novembre prochain.

Dans la Nationale, les lanceurs Sandy Alcantara (Marlins de Miami), Max Fried (Braves d’Atlanta) et Julio Urias (Dodgers de Los Angeles) sont les joueurs en lice pour le Cy Young.

Un titre de joueur par excellence pour Aaron Judge?

Sans surprises, le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge est nommé pour le titre de joueur par excellence dans l’Américaine. La super vedette a été tout simplement dominante en 2022, lui qui a maintenu une moyenne au bâton de ,311. Il a aussi frappé 177 coups sûrs, dont 62 coups de circuit. Il a ainsi établi un nouveau record dans sa ligue pour les longues balles.

L’artilleur et frappeur de choix Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles) et le voltigeur Yordan Alvarez (Astros) sont nommés dans la même catégorie que Judge.

Dans la Nationale, les joueurs de troisième et de premier but des Cardinals de St. Louis Nolan Arenado et Paul Goldschmidt pourraient devenir «MVP». C’est également le cas du joueur de premier coussin des Padres de San Diego Manny Machado.

De retour dans l’Américaine, Terry Francona (Guardians de Cleveland), Brandon Hyde (Orioles de Baltimore) et Scott Servais (Mariners de Seattle) sont les candidats pour le titre de gérant de l’année.

Dave Roberts (Dodgers), Buck Showalter (Mets de New York) et Brian Snitker (Braves) pourraient être récompensés pour la brillante saison de leur formation dans la Ligue nationale.

Chez les recrues de l’année, les voltigeurs Steven Kwan (Guardians) et Julio Rodriguez (Mariners), ainsi que le receveur Adley Rutschman (Orioles) sont les athlètes nommés dans l’Américaine. Dans l’autre ligue, ce sont le polyvalent Brendan Donovan (Cardinals), le voltigeur Michael Harris II (Braves) et le releveur Spencer Strider (Braves) qui pourraient voir leur première saison être récompensée.