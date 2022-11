«Peut-être la décision la plus importante de la saison»

Samedi soir, Jonathan Drouin et Evgenii Dadonov, deux vétérans touchant un important salaire annuel, ont été laissés de côté contre les Blues.

Mardi soir contre le Wild, Mike Hoffman, un joueur au statut identique aux deux patineurs mentionnés ci-haut, a goûté à la même médecine.

Tranquillement, Martin St-Louis démontre le type de comportements qui ne seront pas tolérés à l’interne. Et ça plaît beaucoup à Tony Marinaro.

«Martin St-Louis a probablement pris la décision la plus importante de la saison, samedi soir, en retirant Drouin et Dadonov de la formation. On se demandait si le jeune coach aurait le courage de retrancher deux vétérans. Il y a des entraîneurs qui hésitent à le faire. D’autres ne le feront jamais.

«Moi, j’aime le fait que le CH puisse compter sur trois attaquants en santé qui ne jouent pas. Hoffman, je lui souhaite de se regarder dans le miroir. Il a été épouvantable samedi. S’il ne marque pas, il ne donne rien à ton club.»

