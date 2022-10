Encore du chemin à faire pour Jakob Chychrun

Les Coyotes de l’Arizona devront attendre encore un peu plus longtemps le retour de leur défenseur vedette Jakob Chychrun, puisque celui-ci a aggravé sa blessure dernièrement, a indiqué jeudi le directeur général Bill Armstrong.

C’est en raison de son poignet pour lequel il est passé sous le bistouri durant la saison morte que le joueur de 24 ans devra patienter. L’arrière n’a pas joué depuis le 12 mars après qu’une blessure à la cheville l’ait contraint à mettre un terme à sa campagne.

«Il est allé voir un médecin à New York. Nous allons le surveiller de façon hebdomadaire et espérer qu’il s’en sorte. Il se joindra à l’équipe aussitôt qu’il sera jugé apte, et il reviendra et sera à l’entraînement, espérons-le. Mais nous irons semaine par semaine», a confié Armstrong en point de presse.

Le DG est effectivement anxieux de retrouver ce «gros morceau» de sa formation. Chychrun a souvent dit qu’il ne se sentait plus à sa place chez les Coyotes et a demandé à être échangé à une équipe plus compétitive. Plusieurs clubs se seraient d’ailleurs enquis de la disponibilité de l’Américain sur le marché des transactions.

L’an dernier, Chychrun a amassé 21 points en 47 matchs. Le choix de premier tour (16e au total) des «Yotes» en 2016 compte 142 points en 337 rencontres en carrière.