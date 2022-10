Les Canadiens de Montréal amorcent, ce soir, un périple de quatre matchs à l’étranger en affrontant les Sabres à Buffalo. Puis ce sera le Wild du Minnesota, les Blues de St. Louis et les Jets de Winnipeg. Et si l’on se fie à Guillaume Latendresse, le résultat risque de nous décevoir.

«Les Sabres de Buffalo, ce soir, c’est quelque chose qui est plus accessible même s’ils font très bien depuis le début de la saison, a souligné Latendresse, jeudi, lors de l’émission La Poche Bleue le midi sur les ondes de TVA Sports. Après, c’est le Wild, les Blues de St. Louis, les Jets de Winnipeg. Tu reviens à la maison, ce sont les Golden Knights de Vegas.

«Donc, on s'entend que le match "prenable", c’est contre les Sabres.»

Et Latendresse ne s’est pas arrêté là, enchaînant qu’on pourrait même assister à une crise si le Tricolore ne parvenait pas à gagner.

«Honnêtement, je ne m’attends pas à grand-chose de ce voyage, a continué l’ex-numéro 84 du Tricolore. Je suis même hésitant à savoir la crise qu’on vivra dans une semaine. Je pense que ça va jaser fort.

«Car on a beau dire qu’on accepte les hauts et les bas depuis le début, mais si on échappe les quatre, les (Mike) Hoffman, les (Evgenii) Dadonov, les (Jonathan) Drouin, tous ces gars de qui on parle, qu’on dit qu’ils sont des passagers chez le Canadien, je peux te dire que ça va crier.»

