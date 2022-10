Dossier Nancy : les scénarios envisageables

Publié aujourd'hui à 16h00

Mis à jouraujourd'hui à 16h00

Voilà, les livres sont maintenant fermés sur une saison 2022 exceptionnelle pour le CF Montréal, malgré une fin un peu triste avec l’élimination du club au deuxième tour de la Coupe MLS aux mains du New York City FC.

Par conséquent, le bilan n’a pas été aussi jovial que cette belle saison l’aurait mérité. Parce qu’on parle d’une saison record, et même lors de la défaite de dimanche, l’équipe avait somme toute bien joué et dominé son adversaire une partie du temps, notamment au chapitre de la possession de balle et des occasions créées.

Ce qu’il faut mettre en perspective, ce sont les raisons de notre déception : les attentes.

Si on revient, par exemple, aux saisons 2015 et 2016, on ne nous attendait pas en fin de saison. On ne croyait pas que l’équipe allait causer des émotions fortes jusqu’en éliminatoires.

Cette année, cette équipe nous a fait croire d’abord en son potentiel, et ensuite en son statut au sein de la ligue à mesure que la saison avançait, au point où un titre de la Coupe MLS est devenu envisageable.

C’est pourquoi cette fin abrupte est plus difficile à encaisser.

Le cas Nancy

Ce qui nous amène au bilan, qui comporte quelques points d’interrogation. On sait qu’une bonne majorité de joueurs va revenir en 2023, mais la situation de l’entraîneur Wilfried Nancy, qui serait hésitant quant à son avenir à Montréal, apporte un peu de confusion. Sera-t-il bel et bien de retour en 2023? Entrera-t-il en négociations pour une prolongation jusqu’en 2025, tel que le club semble le désirer?

Une certaine clarification s’impose, alors voici les différents scénarios qui se pourraient déployer au cours des prochaines semaines dans ce dossier, selon moi.

Scénario numéro un : son option pour la saison 2023 a été levée par le club en raison de son accession aux éliminatoires cette année. Donc sur papier, Nancy a un contrat qui stipule qu’il sera l’entraîneur du CF Montréal en 2023. Il pourrait, dans les prochaines semaines, choisir de négocier une prolongation de contrat avec le club et s’entendre pour y rester jusqu’à la fin de la saison 2025, ou du moins pour la durée voulue par les deux parties. Tout le monde serait content, ce serait la fin de cette période de confusion un peu sombre. Ce serait réglé et il y aurait de la continuité dans le cycle amorcé en 2020 avec Thierry Henry, que Nancy a poursuivi avec brio à partir de 2021.

Scénario numéro deux : Wilfried Nancy accepte d’honorer son contrat pour la saison 2023, la passe à Montréal et soupèse ses options à la fin de l’année, alors qu’il aura la possibilité de se prévaloir de son autonomie. Cela lui permettrait de poursuivre le cycle une troisième année avec un effectif quelque peu changé avec les départs de certains joueurs importants et l’arrivée de nouveaux visages. C’est toutefois une situation qui apporterait peu de garanties pour le club au-delà de la saison 2023.

Scénario numéro trois : même s’il a un contrat pour 2023, Wilfried Nancy annonce au club qu’il ne veut pas continuer l’aventure la saison prochaine, pour des raisons qui lui appartiennent. Pour comprendre ce qui pourrait arriver dans ce cas, on peut se référer au cas de Patrick Vieira avec le NYC FC il y a quelques années. Arrivé pour la saison 2016, Vieira a attiré la convoitise de l’OGC Nice, en France, au printemps 2018. Même s’il avait toujours un contrat valide, New York City l’a laissé partir en vertu d’une entente à l’amiable. La même chose est arrivée à Ronny Deila, toujours au NYC FC, cette saison, alors qu’il est parti relever un nouveau défi en Belgique. C’est également arrivé à Freddy Juarez, qui a quitté le Real Salt Lake en plein milieu de la saison pour Seattle en 2021. Bref, des coachs qui partent même s’ils ont des contrats, ce n’est pas nouveau, c’est déjà arrivé. Dans le cas de Nancy, si un autre club s’intéresse à ses services, il devra s’adresser au CF Montréal et négocier une sortie, un peu comme ce serait le cas pour un joueur. Verrait-on là un premier transfert pour un entraîneur dans la MLS?

Crédit photo : Brad Penner-USA TODAY Sports

En fin de compte, nous sommes dans l’attente. Mais avec ce qu’on a vu depuis 2021, il serait bien de voir ce cycle continuer.

Je l’ai dit souvent lors des matchs à TVA Sports et dans nos balados : ce qui a été bâti depuis deux ans peut devenir la base, l’identité du club pour de nombreuses années à venir, même si Nancy finit par partir. Ce que Vieira a amorcé à New York en 2016, d’ailleurs, a été perpétué par ses successeurs, au point où le club a fini par remporter la Coupe MLS en 2021.

Toutefois, on peut aussi se référer au cas de l’Union de Philadelphie, où Jim Curtin, fraîchement nommé entraîneur de l’année, demeure le seul maître à bord d’un cycle qu’il a amorcé en 2014. À l’instar du CF Montréal, l’Union n’est pas dépensier et son budget est même moins important. Malgré les départs de joueurs de talent au fil des années, tels que Brenden Aaronson, Kacper Przybylko ou Jamiro Monteiro, l’équipe a conservé son rythme de croisière et a continué à progresser, obtenant des participations aux éliminatoires et de grands succès en saison régulière comme ce fut le cas en 2022.

Si on parvient à bien remplacer les joueurs partants, ainsi que d'autres joueurs de l'effectif actuel émergents tel un Ismaël Kone, le projet peut continuer d’avancer. Ce faisant, le CF Montréal pourrait habituer son public à des participations aux éliminatoires et qui sait, finir par obtenir le gros trophée un bon jour.

Mais très sincèrement, je souhaite voir le scénario numéro un se concrétiser.

Ce sera à suivre dans les prochaines semaines.