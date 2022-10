Dossier Nancy : une colère de Saputo qui a laissé des traces?

L’avenir de l’entraîneur Wilfried Nancy avec le CF Montréal apparaît nébuleux à ce point-ci même si l’équipe a connu une saison record en 2022. Selon le chroniqueur Tony Marinaro, la réticence de Nancy à poursuivre son aventure à la barre de l’équipe serait reliée à un incident survenu en juillet dernier, à la suite d’une défaite plutôt gênante au Stade Saputo.

Ce jour-là, Montréal s’était incliné 2-1 devant le Sporting de Kansas City, qui occupait alors le tout dernier rang du classement général de la MLS. Selon ce qu’a rapporté La Presse par la suite, le propriétaire du club montréalais, Joey Saputo, aurait perdu son calme à la fin du match et se serait adressé au président de l’équipe, Gabriel Gervais, afin de vertement critiquer le travail de Nancy. Et ce, même si l'équipe occupait la troisième place du classement dans l'Est.

Et ça, Nancy ne l’aurait pas pris.

«J’avais déjà quelques informations durant l’année selon lesquelles il n’était pas garanti que Wilfried Nancy serait de retour l’an prochain même s’il avait une année d’option sur son contrat», a révélé Tony, mardi soir, à l’émission «JiC».

«Évidemment, un épisode après une défaite contre Kansas City au Stade Saputo, qui a été bien documenté dans le journal (...) ça a laissé des traces, a-t-il ajouté. Même si l’équipe a gagné plus souvent qu’autrement par la suite, on peut dire qu’on voit aujourd’hui que l’entraîneur, il l’a mal digéré.»

Ce serait pourquoi Nancy a refusé jusqu’ici de discuter d’une prolongation de contrat pour les campagnes 2024 et 2025 avec le club montréalais. Son option pour la saison 2023 a cependant été activée, bien qu’il n’apparaisse même pas certain, à l’heure actuelle, qu’il sera bel et bien à la barre de l’équipe la saison prochaine.

Tony estime que Nancy «a le gros bout du bâton» dans ce dossier, d’autant plus qu’il a largement contribué, ces derniers mois, à rendre l’organisation plus sympathique aux yeux du public.

