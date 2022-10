«La plus belle saison de ma carrière» - Samuel Piette

Le milieu de terrain du CF Montréal Samuel Piette aurait certes aimé que le parcours de son équipe se prolonge encore en éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), mais il dit avoir pleinement savouré la campagne 2022.

Le Québécois a participé à la conférence de presse de fin de saison tenue mardi après-midi au Centre Nutrilait et évidemment, il a exprimé sa satisfaction devant le boulot abattu. Le club a connu la meilleure saison régulière de son histoire avec 65 points au classement.

Aux yeux de Piette, l’entraîneur-chef Wilfried Nancy constitue l’une des principales raisons des succès de la formation. D’après lui, il a su réduire la pression sur ses troupiers en créant une atmosphère de travail agréable et en s’abstenant de juger trop sévèrement les joueurs, contrairement à certains de ses prédécesseurs.

«Tout le monde se sentait bien, on pouvait progresser. C’est vraiment la plus belle saison de ma carrière», a-t-il qualifié.

Maintenant, le vétéran sait que le portrait risque d’être différent l’an prochain avec le départ de Djordje Mihailovic et la présence moins que certaine de Victor Wanyama. Cependant, d’autres athlètes auront l’opportunité de répéter les exploits accomplis cette année.

«J’aurais aimé un copier-coller de l’effectif l’an prochain, mais parfois, quand tu connais du succès, c’est ce qui arrive. Il y a des opportunités ailleurs pour certains. Comme joueur ou organisation, tu dois en profiter. Djordje a des objectifs encore plus grands et le transfert [vers l’AZ Alkmaar] était la chose à faire», a-t-il estimé.

«Je suis triste. Est-ce que tu veux changer une formule gagnante? Non, mais tu n’as pas le choix, a-t-il aussi déclaré. Ça reste de l’inconnu. Pourquoi ne pas réaliser l’an prochain ce qu’on a fait? Il y a eu un changement de culture sur terrain et ce sera à nous, ceux qui restent, de la garder pour les joueurs qui arriveront.»

Wanyama restera-t-il?

Ayant discuté avec les journalistes immédiatement après Piette, Wanyama a été beaucoup moins loquace, surtout quand il a été question de son avenir professionnel. Plus tôt en octobre et tel que rapporté par «Le Journal de Montréal», il disait s’attendre à quitter Montréal. Ses impressions ont-elles changé? La réponse laisse place à beaucoup d’interprétation.

«J’ai adoré chaque moment ici, le club a été bon à mon égard. Je vais juste me reposer un peu en passant du temps avec ma famille. J’ai parlé à l’organisation et je ne me suis pas encore fait une idée», a-t-il admis.