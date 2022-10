NBA: le Québec devance l'Argentine et la Grèce

Avec Khem Birch, Chris Boucher, Luguentz Dort et Bennedict Mathurin, le Québec compte à lui seul quatre joueurs au sein des différentes formations pour l’ouverture de la présente saison dans la NBA.

La Belle Province, dont la population actuelle est estimée à 8,7 millions d’habitants, a de quoi être fière de sa représentation chez les 120 «joueurs internationaux» du circuit Silver, soit ceux provenant de l’extérieur des États-Unis. Le Québec égale ou devance certains grands pays comme la Turquie, l’Argentine et la Grèce, où le basketball fait assurément partie de la culture sportive.

«Il n’y a pas seulement quatre joueurs du Québec, mais ce sont quatre joueurs qui peuvent avoir un impact avec leur équipe», commente joyeusement le Montréalais Joel Anthony, ancien joueur de la NBA.

À une époque pas si lointaine, soit au terme de la saison 2016-2017, le Québec n’avait plus aucun représentant quand Anthony avait pris sa retraite. À ses débuts professionnels, en 2007, celui qui a remporté deux championnats de la NBA avec le Heat de Miami était par ailleurs accompagné uniquement de Samuel Dalembert, tandis que le basketball canadien était incarné par la vedette des Suns de Phoenix Steve Nash, essentiellement.

«C’est vraiment incroyable d’en être arrivé à ce point», ajoute Anthony, aujourd’hui directeur général de l’Alliance de Montréal, dans la Ligue élite canadienne de basketball (CEBL).

Le Canada en tête

Dans une liste officielle transmise par la NBA plus tôt cette semaine, le Canada devance largement tous les autres pays quant au nombre de joueurs internationaux. En incluant évidemment les Québécois, on en dénombre 23. L’Australie et la France suivent dans l’ordre, avec 10 et neuf respectivement.

À l’intérieur du Canada, l’Ontario domine avec 17 représentants, dont les grosses pointures que sont Andrew Wiggins, Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett et Jamal Murray.

Parmi les Québécois, Mathurin attire évidemment beaucoup l’attention, devant faire ses débuts officiels dans la NBA mercredi soir. Pour cause, celui-ci a été sélectionné sixième au total lors du plus récent repêchage par les Pacers de l’Indiana.

Dort est pour sa part déjà établi comme un joueur régulier avec le Thunder d’Oklahoma City, tandis que les Raptors de Toronto misent sur deux Québécois, soit Birch et Boucher. Dans le cas de Boucher, il y a lieu de préciser qu’il est né à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, mais qu’il a bel et bien grandi dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Chez les Pacers, Mathurin compte par ailleurs sur un coéquipier ayant vu le jour à Montréal, mais ayant surtout grandi en République dominicaine et aux États-Unis. Ainsi, pour le présent exercice, Chris Duarte n’est pas comptabilisé parmi les Québécois aux yeux de la NBA.

- Les Raptors de Toronto misent sur huit joueurs internationaux et viennent au sommet de la ligue à ce chapitre pour une deuxième saison consécutive.

- Outre les joueurs associés à l’Ontario (17) et au Québec (4), Brandon Clarke, originaire de la Colombie-Britannique et porte-couleurs des Grizzlies de Memphis, de même que Trey Lyles, natif de la Saskatchewan et jouant pour les Kings de Sacramento, complètent le portrait chez les joueurs du Canada.

Nations comptant au moins trois joueurs internationaux dans la NBA

Canada* - 23

Australie - 10

France - 9

Allemagne - 6

Espagne - 5

Nigeria - 5

Serbie - 5

Québec - 4

Turquie - 4

Bahamas - 3

Cameroun - 3

Croatie - 3

Grèce - 3

Slovénie - 3

*incluant les joueurs du Québec