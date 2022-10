Raptors de Toronto: une autre étape à franchir

Les années se suivent et ne se ressemblent pas du tout pour les Raptors de Toronto depuis quelques temps. En 2022-2023, ils devront espérer que plusieurs de leurs joueurs poursuivent leur progression pour espérer demeurer dans l’élite de l’Association de l’Est.

Parmi ceux qui devront s’imposer comme les meneurs incontestés de cette équipe, on retrouve le vétéran Pascal Siakam et le joueur de deuxième année Scottie Barnes.

Dans le cas de Barnes, il a été particulièrement impressionnant à sa première campagne dans la NBA, lui qui a mis la main sur le titre de recrue de l’année. Plus la saison progressait, plus l’athlète de 21 ans se faisait donner des responsabilités par l’entraîneur-chef Nick Nurse. Il a ainsi terminé sa première année avec des moyennes de 15,3 points, 7,5 rebonds et 3,5 passes décisives par match, lui qui passait plus de 35 minutes sur le parquet.

«Mon but premier est probablement de continuer mon travail acharné pour avoir du succès», a-t-il mentionné au site de la NBA, au mois de septembre, lui qui mesure toutefois davantage ses succès en fonction des réussites de l’équipe.

Sur une base personnelle, il tentera d’amener son jeu «au prochain niveau, en tentant d’être nommé au match des étoiles et au sein des équipes d’étoiles défensives de la NBA.»

Siakam parmi les meilleurs de la ligue

Pour sa part, Siakam ne vise rien de moins que d’être considéré comme l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue.

Ce défi en sera un de taille pour le Camerounais, mais il ne sera pas impossible à réaliser non plus, lui qui a tout de même terminé la dernière campagne avec une nomination au sein de la troisième équipe d’étoiles de la NBA.

Pour y arriver, Siakam a connu sa meilleure saison en carrière, avec des moyennes de 22,8 points, 8,5 rebonds et 5,3 passes décisives par match.

«Je sens que je suis prêt à faire un autre pas vers l’avant. Ç’a toujours été le cas, a expliqué Siakam. J’ai toujours cru en cette façon de penser. J’ai essayé de faire un pas vers l’avant chaque année.

«Après l’année que j’ai eue, je sens qu’il y a encore certains aspects de mon jeu sur lesquels je peux m’améliorer et la prochaine étape, pour moi, c’est d’être l’un des cinq meilleurs joueurs de la ligue. Je veux être l’un des meilleurs et je vais faire tout en mon pouvoir pour y arriver.»

Un début de saison sans les Québécois

Les Raptors pourraient d’ailleurs être privés des services de leurs deux Québécois, Chris Boucher et Khem Birch, lors de leur match d’ouverture, contre les Cavaliers de Cleveland, mercredi au Scotiabank Arena.

Le nom de Birch a officiellement été rayé de la formation, mardi, puisque le Montréalais est aux prises avec une enflure au genou, subie à la suite à l’entraînement des siens. Le genou en question n’est toutefois pas celui qui a été opéré durant la saison morte.

Quant à Boucher, il doit toujours composer avec un virus qui n’est pas la COVID-19. Il avait d’ailleurs raté le dernier match préparatoire des siens, au Centre Bell, pour cette raison. Les Raptors ont toutefois encore de minces espoirs qu’il puisse jouer.