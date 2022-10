Les dessous de la convention collective de la LNH

Il est souvent question des grandes lignes de la convention collective de la LNH, mais rarement prend-t-on le temps de l’expliquer en détails.

Félix Séguin a fait l’exercice avec Mathieu Darche, président des opérations hockey et directeur général adjoint du Lightning de Tampa Bay, dans le premier épisode de la deuxième saison du balado «Dans l’œil du chat». À écouter ici :

Il y est question du plafond salarial, de la liste des blessés à long terme, des contrats assurés, des contrats rachetés, des bonis, et de bien d'autres complexités.

Pour les amateurs (et les journalistes), il y a tellement de subtilités qu’il est difficile de tout savoir, mais pour Darche, c’est sa réalité quotidienne, lui qui s’occupe de faire respecter la masse salariale avec l’aide de Julien BriseBois.

«Je trouve ça simple pour moi, mais c’est difficile à vulgariser, convient l’ancien attaquant des Canadiens de Montréal. Chacune des règles a ses sous-règles. Quand tu es là-dedans à tous les jours comme moi, ce n’est pas si compliqué. »

Darche se considère chanceux de travailler aux côtés de BriseBois, qui s’y connaît en la matière. Il souligne que ce n’est pas le cas de toutes les équipes.

«Certains directeurs généraux ont besoin de leurs adjoints parce qu’ils ne comprennent pas totalement. Dans mon cas, Julien comprend parfaitement, se réjouit-il. Je l’ai même appris de lui. C’est ce qu’il faisait avant, alors on est deux à penser à toutes ces choses-là. On amène chacun des idées. En mettant ça ensemble, ça nous donne d’autres solutions. On est chanceux de ce côté-là. Dans plusieurs équipes, il y a juste une personne en charge. Julien est brillant là-dedans. Souvent, c’est lui qui arrive avec des idées.»