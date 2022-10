À 33$ du plafond salarial!

Trente-trois petits dollars. C’est ce qui sépare le Lightning de Tampa Bay du plafond salarial de 82,5 millions $ imposé par la Ligue nationale de hockey.

Le directeur général de la formation floridienne, Julien Brisebois, a révélé cette information à Jean-Charles Lajoie, lundi. Disons que le citron a été pressé au maximum.

«[Mathieu] Darche voulait qu’on pousse la note et qu’on se rende à 0; je lui ai dit que si on se rend à zéro, on n’aura pas d’objectif pour l’année prochaine, on ne pourra pas lever la barre, a plaisanté Brisebois en entrevue à l’émission JiC. Ça adonne que cette année, on tombe à 33$. On était à 712$ l’année dernière, 333$ l’année devant. On essaye chaque année de maximiser l’espace pour utiliser cette ressource-là et l’investir sur la glace.»

L’homme de hockey pourrait accueillir comme une bénédiction l’augmentation éventuelle du plafond salarial, qui pourrait grimper de 10 millions au cours des prochaines années (projection de 92 millions $ en 2025-2026 selon Elliotte Friedman de Sportsnet). Or, Brisebois remet les choses en perspective.

«Ça va nous faire du bien, mais ça va aussi aider la compétition, a-t-il nuancé. Toutes les équipes auront le même avantage.»

Brisebois a abordé une foule d’autres sujets, dont la forme de Nikita Kucherov, qui est arrivé au camp dans de bonnes dispositions. En raison de blessures, le Russe n’a pas joué une saison complète depuis 2018-2019.

«Son éthique de travail est exemplaire. Il était sur la glace tout l’été, six jours par semaine, parfois sept. Il a eu de bons flashs durant les matchs préparatoires. Je m’attends à une grosse saison de sa part.»

Voyez l’entrevue complète accordée par Julien Brisebois dans la vidéo ci-dessus.