La Formule E perd une équipe

Délaissée par son motoriste DS et incapable d’attirer les investissements malgré les bons résultats, l’écurie chinoise Techeetah ne sera pas en mesure de compétitionner lors de la prochaine saison de Formule E.

C’est du moins ce que le site The Race a rapporté, mercredi.

Sous l’appellation DS Techeetah, l’équipe a été sacrée championne en 2018-2019 et 2019-2020 et a terminé au troisième rang au terme des deux dernières campagnes. En six années de collaboration avec le motoriste français, elle a signé 16 victoires, la dernière à New York grâce à Antonio Félix da Costa, le 17 juillet.

L’équipe espère maintenant trouver un moyen d’être présent sur la grille à compter de la saison suivante.

Ainsi, 11 écuries devraient amorcer la prochaine campagne, qui s’amorcera le 14 janvier au Mexique. McLaren et Maserati feront entre autres leurs débuts dans la série tout électrique à l’occasion de l’introduction de la troisième génération de monoplaces.

Toutes les courses seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.