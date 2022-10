Des changements au calendrier de Formule E

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a annoncé quelques changements au calendrier de Formule E, officialisant l’E-Prix du Cap, en Afrique du Sud, et annonçant que celui de Séoul, en Corée du Sud, était maintenant en danger.

L’épreuve au Cap aura lieu le 25 février prochain et sera la cinquième course de la campagne après celles de Mexico (Mexique), de Dariya (programme double en Arabie saoudite) et de Hyderabad (Inde).

À Séoul, de grands travaux au Stade olympique empêcheront la série de parcourir le même tracé que cette année. Les autorités espèrent toujours pouvoir trouver une alternative d’ici le 20 mai, date prévue de l’événement. La situation est identique à New York, dont la course doit avoir lieu le 24 juin.

Sans ces deux étapes, le championnat du monde serait malgré tout disputé dans 10 villes différentes sur quatre continents différents pour un total de 15 épreuves. La situation serait donc acceptable aux yeux d'Alberto Longo, cofondateur et directeur du championnat.

«Tant que nous aurons 10 villes, je serai plus qu'heureux d'ajouter des programmes pour [faire] 16-17 courses, a-t-il déclaré dans une entrevue au site The Race. Si nous devions descendre en dessous de ces 10 villes, je chercherais sérieusement à ajouter une ville.»

Notons qu’une escale à Vancouver avait été annoncée, mais le projet n’a pas vu le jour, du moins jusqu’à présent, parce que le promoteur n’a jamais obtenu les permis du conseil de ville.

La chaîne TVA Sports est le diffuseur officiel de la série et présentera toutes les courses de la prochaine saison, qui doit commencer le 14 janvier à Mexico.