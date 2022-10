Alexis Lafrenière fait tranquillement sa place

À l’image des Rangers de New York, l’attaquant Alexis Lafrenière connaît un début de saison satisfaisant et son entraîneur-chef Gerard Gallant lui accorde sa pleine confiance.

Le Québécois a totalisé un but et deux mentions d’aide en quatre affrontements jusqu’ici, touchant la cible pour la première fois de la campagne lundi face aux Ducks d’Anaheim. Preuve de l’évaluation favorable de Gallant à son égard, il évolue ces jours-ci au sein du deuxième trio complété par Artemi Panarin et Vincent Trocheck. Ayant pris la place de Vitali Kravtsov à l’aile droite de cette unité, il devrait y rester pour un bout de temps.

«Je n’envisage pas de changements importants», a d’ailleurs déclaré le pilote au quotidien "New York Post", au moment où Kravtsov s’apprête à effectuer un retour au jeu après avoir été ennuyé par une blessure au haut du corps.

«Il est encore tôt dans l’année et nous avons une fiche de 3-1-0. Dans l’ensemble, nous jouons du très bon hockey. Je ne modifierai pas des trucs qui fonctionnent», a-t-il ajouté.

En hausse

Ayant amassé 31 points en 79 sorties lors du dernier calendrier régulier, Lafrenière a décoché 15 tirs cette saison, même si son temps de jeu n’a jamais dépassé les 18 minutes par affrontement. Le premier choix au total du repêchage 2020 veut évidemment profiter de toutes les chances qui lui sont présentées pour gagner l’estime de ses patrons.

«C’est certain [qu’il s’agit d’une opportunité]. Je pense être capable de jouer un peu plus de minutes et d’évoluer dans le top 6. J’essaie de ne pas trop y songer, je tente seulement d’être suffisamment efficace pour aider le plus possible ces gars-là», a-t-il dit il y a quelques jours.

«Je dois continuer de travailler fort et il n’y a rien de confirmé. Bien sûr, je veux jouer avec eux, ce sont de très bons joueurs. Il faut juste peaufiner mon jeu du côté droit et tout faire pour m’améliorer.»

Les «Blueshirts» accueilleront les Sharks de San Jose, dirigés par leur ancien pilote David Quinn, jeudi.