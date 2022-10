Caufield : «Plus on attend, plus ça va coûter cher»

Il n'y a que quatre matchs de joués en cette saison 2022-2023, mais déjà, la valeur de l'attaquant des Canadiens Cole Caufield a grimpé en vue de son prochain contrat.

Lors de ces quatre rencontres, l'Américain de 21 ans, qui sera sans contrat à la fin de présente campagne, a inscrit quatre points, dont trois buts.

«Il faut le signer aussitôt que possible, a lancé Tony Marinaro, mardi, à JiC. Plus on attend, plus ça va coûter cher.»

Jean-Charles Lajoie, lui, avait cependant un important bémol à apporter.

«Si Cole Caufield pense qu'il va recevoir plus d'argent par année que Nick Suzuki, il croit aux licornes, a-t-il dit.

«Suzuki est à 7,875 millions $, tu donnes 7,750 millions $ pour huit ans à Caufield par principe et on n'en parle plus.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.