Une victoire à domicile qui fait du bien

Le Canadien de Montréal est peut-être revenu bredouille de son séjour sur la route, mais ses deux victoires en autant d’occasions à la maison donnent plusieurs raisons d’être optimistes.

Le capitaine Nick Suzuki, auteur du premier but des siens, constate d’ailleurs un changement de cap par rapport aux saisons précédentes.

«Les dernières années, nous n’avons pas été bons à la maison, a-t-il avoué après l’entraînement de mardi. Nous voulons changer cela. Nous connaissons un bon départ à la maison et nous voulons maintenir le rythme.»

Parmi les héros de la victoire de lundi de 3 à 2 en prolongation aux dépens des Penguins de Pittsburgh, il y avait aussi le Québécois Jonathan Drouin. Il s’est fait complice du but égalisateur de Cole Caufield en toute fin de duel.

«Chaque équipe va te dire ça: tu veux être bon à la maison, a-t-il résumé. Après le but de Suzuki, la foule était dans le match. Il faut qu’on utilise ça quand on en a la chance.»

Laissé de côté pour les deux premiers matchs, Drouin a semblé retrouver ses aises sur la patinoire face aux «Pens». Il a été visible en zone offensive et a complété plusieurs replis défensifs avec acharnement.

«Ç’a pris quelques matchs [avant] de retrouver mon "timing", a-t-il confié. Quand ça fait sept ou huit mois que tu n’as pas joué... pour moi, il faut que je me sente bien quand j’ai la rondelle. Ç’a pris du temps, mais je commence à retrouver mes repères.»

Enfin le jeu de puissance

Blanchi lors des 12 premières périodes de la saison, l’avantage numérique du Tricolore a enfin fait mouche au moment le plus crucial de la rencontre de lundi: en prolongation.

«Nous développons encore de la chimie sur l’avantage numérique, a noté Suzuki. C’est bien de marquer un but et nous espérons continuer de la sorte.»

Sur la séquence victorieuse, ce n’est pas un boulet de canon de Caufield qui a fait la différence, mais bien le bon positionnement de Kirby Dach à l’embouchure du filet.

Suzuki s’est d’ailleurs réjoui de cette stratégie différente, qui sera utile alors que les équipes ont de plus en plus à l’œil le dynamique numéro 22.

«Les équipes se concentrent de plus en plus sur Cole. Ça nous donne plus d’espace sur l’autre côté. Je crois que nous sommes capables d’atteindre la cible des deux côtés. Cole est un excellent tireur, mais s’il est couvert [...], nous devons trouver d’autres façons d’atteindre le filet.»

Primeau de retour à Laval

Rappelé par le Canadien la veille pour agir comme substitut de Samuel Montembeault, le gardien Cayden Primeau a repris le chemin de Laval, mardi, car il a été rétrogradé au Rocket.

Pour sa part, le défenseur Corey Schueneman a retrouvé le giron du Tricolore. Lundi, Jake Allen a dû s’absenter pour des motifs familiaux: sa conjointe a donné naissance au troisième enfant du couple.

Montembeault a repoussé 26 tirs pour signer son premier gain de la campagne. Pendant ce temps, Primeau tentera de relancer le Rocket, vaincu deux fois de suite par les Senators de Belleville en ouverture de saison le week-end dernier. Le club-école du Canadien accueillera mercredi ses tombeurs des séries 2022, les Thunderbirds de Springfield.

Par ailleurs, l’attaquant Kirby Dach ainsi que les défenseurs David Savard et Kaiden Guhle ont raté l’entraînement de mardi afin de se soumettre à des traitements. Pour sa part, le vétéran Joel Armia (haut du corps) a patiné en solitaire avant la séance. La date de son retour au jeu demeure indéterminée. Il en va de même pour l’arrière Joel Edmundson, qui a aussi patiné.

Le Tricolore accueillera les Coyotes de l’Arizona, jeudi.