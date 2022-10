«C'est tellement facile ici» - Phillip Danault

Lundi, Phillip Danault a donné la victoire aux Kings de Los Angeles en jouant les héros en prolongation face aux Red Wings de Detroit, dans un nouveau chapitre de son histoire d’amour grandissante avec la Ville des anges.

Loin des rugueux hivers montréalais et des nids de poule, le joueur de centre natif de Victoriaville se sent à la maison sur la côte ouest américaine.

«C’est tellement facile ici, a-t-il dit au site du circuit Bettman à l’aube du début du calendrier régulier. Les gens sont gentils, nos voisins sont aimables. Pendant nos jours de congé, nous conduisons une voiturette de golf avec des sièges pour bébé. Notre mode de vie est plaisant et tranquille. Nous avons toujours l’impression d’être à Hawaii. C’est spécial.»

Au-delà de la vie parmi les palmiers, l’ancien meneur du Canadien de Montréal se plaît sur la glace avec les Kings. Après avoir été limité à un rôle plus défensif avec le Tricolore, il a inscrit 27 buts en 2021-2022, une marque personnelle.

«Ils me donnent toutes les chances de me prouver de façon différente, a-t-il dit au sujet de ses entraîneurs. Je n’ai pas seulement à gagner des mises au jeu en territoire défensif ou à accomplir des missions similaires.»

«Ils m’ont même donné du temps de jeu en attaque massive, ce que je demandais à Montréal. Ils m’ont donné la confiance de croire en moi offensivement.»

Cette éclosion à l’attaque a d’ailleurs quelque peu surpris le directeur général Rob Blake, qui a octroyé un pacte de six ans, d’une valeur annuelle de 5,5 millions $, à Danault en juillet 2021.

«Quand nous avons obtenu les services de Phil, nous savions que nous faisions l’acquisition d’un bon joueur, mais nous n’étions pas sûrs qu’il avait ces aptitudes offensives, a-t-il avoué. Nos attentes envers lui en attaque ont grimpé considérablement depuis.»

Les mains liées

Parmi les joueurs qui ont pu constater le potentiel offensif de Danault lorsqu’il évoluait à Montréal, il y a l’attaquant Max Domi. Le hockeyeur des Blackhawks de Chicago a passé deux ans dans l’uniforme tricolore en compagnie du numéro 24.

«Phil est un excellent joueur, a-t-il louangé. Ils l’ont gardé les mains liées quand il était à Montréal, parce qu’il était étiqueté comme un joueur défensif. Il n’était employé que pour des mises au jeu et des situations de désavantage numérique, parce qu’il est un des meilleurs du circuit sur ce plan.»

«Tu ne pouvais pas percevoir ses habiletés offensives. Tout d’un coup, il se retrouve à Los Angeles et il continue de remplir son mandat, mais il bénéficie de plus d’opportunités à l’attaque et il en profite. Je suis très content pour lui.»

Âgé de 29 ans, Danault est un vétéran essentiel aux succès des Kings, une jeune équipe en transition. Au printemps dernier, l’équipe californienne a donné des ennuis aux Oilers d’Edmonton en première ronde éliminatoire, s’inclinant en sept rencontres.

«La dernière année a été cruciale pour notre organisation. Nous avons gagné beaucoup d’expérience avec ce septième match. Je crois que nous avons pris un pas dans la bonne direction.»

En quatre parties avec les Kings (2-2-0) cette saison, Danault a touché la cible deux fois.