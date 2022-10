Une soirée inoubliable pour la famille Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau effectuait ses débuts dans l’uniforme des Flames de Calgary, jeudi soir, et il s’est assuré que les amis et membres de sa famille qu’il a invités aient le goût de revenir en Alberta.

Acquis des Panthers de la Floride dans la transaction impliquant l’attaquant Matthew Tkachuk l’été dernier, le joueur-vedette a inscrit une mention d’aide pour mener les siens vers un gain de 5 à 3 contre l’Avalanche du Colorado.

Ce succès aux dépens des champions en titre de la coupe Stanley n’est certes pas resté inaperçu dans le clan Huberdeau : le hockeyeur avait réservé au moins une trentaine de billets pour sa garde rapprochée, tandis que sa sœur Josiane a entonné l’hymne national des États-Unis avant la partie.

Sur la glace, le numéro 10 a repéré dans l’enclave Elias Lindholm lors d’un avantage numérique en troisième période pour participer au cinquième but des vainqueurs. En plus de 17 minutes de jeu, il n’a toutefois pas décoché un seul tir. En revanche, la soirée a été des plus réussies, autant pour lui que pour d’autres nouveaux venus comme Nazem Kadri. Confronté à son ancienne formation, il a également obtenu une aide.

«Nous allons essayer de contribuer le plus possible, a commenté aux médias celui ayant été embauché au mois d’août avec un contrat de sept ans et de 49 millions $. Je ne sais pas si cela se transposera au tableau indicateur chaque fois, mais nous trouvons différentes façons d’aider. Le plus important aussi, c’est que nous jouons en équipe.»

Comme en Floride

Pour revenir à la sœur du patineur, elle avait déjà eu l’occasion d’interpréter les hymnes au domicile des Panthers, particulièrement quand ceux-ci accueillaient le Canadien de Montréal à Sunrise. Par contre, le nouveau joueur des Flames a voulu l’intégrer rapidement dans sa nouvelle «famille» à Calgary.

«Elle a commencé à chanter l’hymne lorsque je jouais chez les juniors; elle avait probablement 14 ans ou même moins. Mais en Floride, elle a beaucoup chanté. Plusieurs personnes de la famille assistaient aux parties, donc j’ai pensé que ce serait bien ici aussi, a déclaré le joueur au quotidien "Calgary Sun". Maintenant, elle me le demande chaque année et quand j’ai été échangé, elle m’a dit si je pouvais voir avec l’organisation pour qu’elle chante. Je pensais que c’est une bonne idée et qu’elle pouvait être là au match inaugural. Les Flames ont été excités de ça et ont dit oui.»

La glace étant cassée à divers égards, Huberdeau pourra désormais vivre la rivalité avec les Oilers d’Edmonton dès samedi, quand son club sera de passage au Rogers Place.