Débuts réussis à Calgary pour «les» Huberdeau

Les Flames ont défait les champions en titre, l'Avalanche du Colorado, par la marque de 5 à 3 lors de leur match d'ouverture de la saison 2022-23. Voyez les faits saillants de cette rencontre excitante dans la vidéo en tête de l'article.

Il s'agissait des débuts attendus de plusieurs joueurs acquis au cours de la saison morte par Brad Treliving, soit Nazem Kadri, Mackenzie Weegar mais surtout Jonathan Huberdeau, à qui l'équipe albertaine a confié une prolongation de contrat de 8 ans et 84 millions le 4 août dernier. Le directeur-général était même venu à Montréal en personne pour rencontrer sa nouvelle pépite et lui offrir un tel pactole.

Il faut dire que l'organisation saisit toutes les chances qui se présentent pour faire plaisir à son numéro 10. À l'occasion des festivités entourant le match inaugural, les Flames avaient ainsi invité la soeur de Jonathan Huberdeau, Josiane, pour performer l'hymne national américain. Force est d'admettre que les Huberdeau sont une famille bourrée de talents. Voyez la performance de Josiane juste ici.

Josiane Huberdeau rend son frère fier - 13 octobre 2022 -

Sur la patinoire, le Québécois en a profité pour récolter un premier point dans son nouvel uniforme, alors qu'il a servi une savante passe à Elias Lindholm en avantage numérique. Le Suédois a complété dans un filet laissé presque désert. Ce but portait la marque à 5 à 1 pour les locaux. Il faut croire que le Jérômien d'origine à des yeux tout le tour de la tête. Jugez-en par vous même après avoir regardé cette séquence.

Huberdeau récolte son premier point avec les Flames sur une superbe pièce de jeu - 13 octobre 2022 -

Huberdeau a terminé la rencontre avec 17 minutes 11 de temps de jeu, dont 5 minutes 05 en avantage numérique. Il est utilisé à la gauche de Lindholm, et l'ancien des Canadiens Tyler Toffoli complète leur trio.

Une riposte a été assurée presqu'immédiatement par Nathan MacKinnon après le cinquième but des Flames, qui a inscrit un but de toute beauté que vous pouvez voir ci-bas. Le Néo-Écossais a terminé sa soirée avec un but et une passe. Il s'agit d'un deuxième match consécutif de deux points pour le numéro 29.

Ça semble trop facile pour MacKinnon - 13 octobre 2022 -

Il s'agissait aussi des retrouvailles entre Nazem Kadri et l'équipe avec laquelle il a gagné la coupe Stanley le printemps dernier. Ce dernier a amassé une mention d'aide dans le match, sur le but inscrit par Tyler Toffoli en avantage numérique.

Hier, Jack Johnson a aussi renoué avec ses anciens coéquipiers et a pu prendre part à la cérémonie d'inauguration de la bannière de champions de l'Avalanche, même si le défenseur arbore cette année l'uniforme des Blackhawks de Chicago.

Il s'agit de la première fois depuis 2005 que des joueurs amorçaient leur saison régulière contre l'équipe avec laquelle ils avaient gagné le précieux trophée l'année précédente.