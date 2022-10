Soirée de célébrations au Colorado

L’Avalanche du Colorado tenait à bien célébrer sa récente conquête de la coupe Stanley et l’équipe semble prête à vivre une autre campagne des plus fructueuses, comme elle l’a montré mercredi.

Après avoir soulevé sa première bannière de championnat depuis 2001, le club de Denver a repris ses habitudes victorieuses grâce notamment à l’ancien du Canadien de Montréal Artturi Lehkonen, auteur d’une récolte de deux buts et une mention d’aide. Un gain de 5 à 2 aux dépens des Blackhawks de Chicago a envoyé un bon signal à toute la troupe de l’entraîneur-chef Jared Bednar que plusieurs voient répéter ses exploits le printemps prochain.

Malgré la blessure au bas du corps du capitaine Gabriel Landeskog, toujours à l’écart du jeu, tous avaient le cœur à la fête au moment où le chanteur et bassiste du groupe Blink-182, Mark Hoppus, a livré «All the Small Things», une chanson fredonnée par les partisans de l’équipe en troisième période des matchs joués à domicile.

Justement, les «Avs» savent que chaque détail comptera cette saison.

«Je pense qu’on a bien commencé, a estimé Lehkonen selon des propos diffusés par le quotidien "Denver Post". Il y a eu un long moment sur la patinoire et c’était très émotif, mais on est sorti avec aplomb. Le plus important, ce fut la victoire.»

«Nous en avons parlé avant la partie et on savait que l’émotion allait être palpable en se rappelant tout cela et en voyant la vidéo, la bannière au plafond, etc. Sauf que nous étions préparés mentalement. Ça allait être 20 minutes de festivités avant de presser le bouton de mise en marche», a ajouté le joueur d’avant Mikko Rantanen.

Déjà de gros matchs

Maintenant le calendrier régulier amorcé, l’Avalanche doit se concentrer sur le présent et déjà, des parties difficiles sont à prévoir. Les champions seront attendus de pied ferme partout où ils débarqueront, notamment à Calgary. Ils devaient d’ailleurs renouer avec les Flames et surtout, Nazem Kadri, qui a soulevé la coupe avec le Colorado.

«Il a constitué un élément important de notre victoire, la saison passée. Il est l’une des raisons pour lesquelles nous avons gagné, a commenté Alex Newhook au journal local. Ce sera bien de le revoir, même si ça nous semble étrange qu’il soit dans un autre uniforme.»

