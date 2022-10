Baseball majeur : un retour attendu à Philadelphie

La ville de Philadelphie vibre au rythme des Phillies, et la formation de la Pennsylvanie accueillera un match des séries éliminatoires du baseball majeur à son domicile pour la première fois depuis 2011.

Les Phillies ont d’ailleurs eu une fin de saison éreintante, eux qui ont passé les 18 derniers jours, saison régulière et séries éliminatoires combinées, sur la route.

«Je suis heureux d’être à la maison, a avoué le gérant Rob Thomson, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur jeudi. Je crois que tous nos joueurs sont très heureux d’être de retour à la maison et excités de jouer vendredi soir. Quelqu’un a dit qu’il s’agissait du plus long voyage dans l’histoire du baseball majeur. Je ne sais pas si c’est vrai, mais ça m’a paru comme le plus long voyage.»

Malgré cette difficulté qu’était le calendrier, les Phillies sont heureux d’avoir pu vivre le tout, ce qui leur a permis d’accroitre leur chimie au moment le plus important de la campagne.

«Je dirais que nous étions déjà proches les uns des autres avant le voyage, mais après s’être qualifiés pour les éliminatoires, après avoir gagné la série des équipes repêchées, notre lien est de plus en plus solide, a affirmé le voltigeur Brandon Marsh. C’est un groupe très spécial et je suis reconnaissant d’en faire partie. C’était un voyage plaisant, mais je suis heureux d’être de retour. Nous sommes très excités de jouer devant nos partisans.»

Gagnants de l’un des deux matchs à Atlanta pour amorcer leur série de division contre les Braves, les Phillies tenteront de profiter pleinement de l’avantage du terrain, vendredi et samedi, pour essayer d’accéder au tour suivant.

Les Dodgers toujours en confiance

Même s’ils ont échappé un de leurs deux matchs à domicile pour entamer leur série de division contre les Padres de San Diego, les Dodgers de Los Angeles sont toujours pleinement confiants.

En plus d’avoir gagné 14 des 19 matchs entre les deux formations, la meilleure équipe en saison régulière, avec 111 victoires, a plus d’un tour dans son sac. Le gérant de l’équipe, Dave Roberts, croit que l’enclos des releveurs leur confèrera un avantage net pour la suite des choses.

«Nous sommes dans une bonne position parce qu’il y a quelques lanceurs qu’ils n’ont pas encore eu la chance de voir, a-t-il mentionné. Je leur fais tous confiance. Alors si on parle d’une série qui se prolonge, il y aura un certain sentiment de familiarité qui peut bénéficier aux frappeurs.»

«Nous avons une égalité de 1-1. Nous voyons la suite des choses comme une série de trois matchs et j’aime où en est notre attaque.»

Tout comme celle des Phillies et les Braves, la série entre les Padres et les Dodgers sera présentée sur les ondes de TVA Sports, vendredi et samedi.