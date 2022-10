La vraie passion de Randy Johnson

Cinq fois gagnant du trophée Cy-Young remis annuellement au meilleur lanceur de chaque association du baseball majeur, Randy Johnson n’a pas opté pour une retraite à se la couler douce sur le bord des plages.

L’ancien athlète, aujourd’hui âgé de 59 ans, est revenu au centre de l’attention, mercredi, alors qu’une vieille photo de lui, qui agit à titre de photographe lors d’un match de football de la NFL, a refait surface sur Twitter.

Loin des diamants des ligues majeures depuis 2010, après avoir tiré sa révérence, Johnson est immédiatement retourné vers son premier amour : la photographie. Sur son site internet destiné à ses clichés, Johnson identifie d’ailleurs le baseball comme sa «profession» et la photographie comme sa «passion», lui qui a d’ailleurs étudié en photojournalisme à l’Université de Californie du Sud, entre 1983 et 1985.

«Ma carrière dans le baseball majeur en tant que lanceur a été bien documentée, mais ce qui n’est pas aussi connu est ma passion pour la photographie, peut-on entre autres y lire. Le baseball a été ma profession pendant deux décennies, mais mon amour de la photographie ne m’a jamais quitté.»

«Grâce aux gens rencontrés durant ma carrière de baseball, j’ai eu des opportunités uniques dans le monde de la photographie. J’ai eu la chance de parler et d’apprendre de certains des meilleurs photographes dans plusieurs champs de spécialisation différents.»

Johnson présente d’ailleurs une panoplie de clichés différents, que ce soit de la vie animale dans les safaris africains, de sports motorisés ou encore de spectacles de musique.

«La photographie m’a amené sur un voyage extraordinaire, mais ce n’est que le début, lit-on sur son site. J’ai hâte de visiter des endroits où je ne suis jamais allé, pour prendre en photo des choses que je n’ai jamais vues et devenir meilleur chaque jour.»

En plus de gagner cinq trophées Cy-Young, l’ancien des Expos de Montréal, des Mariners de Seattle, des Giants de San Francisco, des Yankees de New York, des Astros de Houston et des Diamondbacks de l’Arizona a aussi gagné une Série mondiale, avec ces derniers. Il avait aussi reçu conjointement le titre de joueur le plus utile de la série finale, en compagnie de son coéquipier Curt Schilling. Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2015, dès sa première année d’éligibilité.

Johnson est aussi reconnu pour un autre moment autant cocasse que sordide, lors d’un match préparatoire des Diamondbacks en 2001. En effectuant un lancer, la balle n’a jamais atteint le receveur puisqu’elle a percuté de plein fouet un oiseau en plein vol qui passait par là. L’animal est bien évidemment mort sur le coup. Johnson, lui, a usé de ce moment pour créer son logo de photographe, qui est un oiseau mort sur le dos, avec quelques plumes en l’air.