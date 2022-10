CF Montréal: une saison extraordinaire sur la route

Publié aujourd'hui à 13h47

Le CF Montréal a conclu sa saison au deuxième rang de l’Association de l’Est et avec une place de choix en éliminatoires. Et s’il a pu obtenir un tel résultat, c’est en grande partie en raison de ses performances sur les terrains adverses.

Les hommes de Wilfried Nancy ont établi un record de victoires sur la route avec 11, alors que sa marque précédente était de... 4.

Attardons-nous à certains matchs marquants à l’extérieur lors de cette saison 2022.

19 mars 2022 : Atlanta United FC 3 – CF Montréal 3

C’est le match lors duquel Ismaël Koné s’est annoncé à la MLS dans un endroit où il est plutôt compliqué d’aller chercher des points. Le CF Montréal n’avait pas très bien entamé le match, notamment sur une erreur de Koné, qui s’est toutefois bien repris avec un but et une passe décisive. Au final, un match nul de 3-3 qui donnait un avant-goût de la puissance offensive du club. Montréal n'avait jamais pris un seul point au stade Mercedes Benz. Chose faite en 2022

9 avril 2022 : Red Bulls de New York 1 – CF Montréal 2

Encore une fois, dans un endroit où le CF Montréal n’a jamais vraiment connu de succès. Si la remontée a permis d’être témoin des succès du club à l’étranger, elle a aussi mis de l’avant une équipe résiliente. À 1-0, on pensait que l’histoire était déjà écrite, mais c’était avant que Rudy Camacho et Romell Quioto ne prennent les choses en main. Puis s’en est suivi une séquence de huit matchs sans défaite. En tirant de l’arrière, c’était un avant-goût de ce qui allait s’en suivre alors, que tout au long de la saison, le CF MTL a tiré de l’arrière à 12 reprises sur 17 rencontres sur la route, en accumulant 20 points.

29 juin 2022 : Sounders de Seattle 1 – CF Montréal 2

C’était une semaine où le CF Montréal affrontait le Galaxy de Los Angeles et les Sounders de Seattle. Et s’il y avait des points à prendre, les parieurs auraient mis leur argent sur le match à Los Angeles, pas à Seattle. Le CF MTL tirait encore de l’arrière face aux Sounders, jusqu’à Mason Toye anime le spectacle avec deux buts pour permettre à l’équipe de passer le K.-O. aux champions de la Ligue des champions de la CONCACAF.

4 septembre 2022 : Toronto FC 3 – CF Montréal 4

La remontée de toutes les remontées. Contre le rival historique en plus. C’était un match sous tension alors que les deux équipes avaient besoin de gagner. Le CF MTL est revenu de l’arrière d’un déficit de deux buts, avec comme point culminant le but d’Alistair Johnston après une séquence d’une dizaine de passes pour faire 4-3. Jamais entre les deux formations canadiennes un tel déficit n'avait été comblé.

9 octobre 2022 : Inter Miami 1 – CF Montréal 3

Ce match a démontré la progression du club et sa maîtrise sur les terrains adverses. Après 10 minutes de jeu, c’était terminé. Puis le CF Montréal en a rajouté avec un troisième but à la suite d’un jeu de 27 passes et Kei Kamara qui cloue le cercueil de l’Inter Miami. Montréal n’a jamais été dérangé par Miami. Les joueurs se baladaient avec le ballon et ils n’ont jamais été sous pression. Ç’a démontré l’écart de force entre Montréal, 2e dans l’Est, et Miami, qui s’est battu toute la saison.

Joueur par excellence

Pour conclure, j’aimerais glisser un mot sur mon choix du joueur par excellence chez le CF Montréal. Mon vote va à Victor Wanyama.

Oui, Djordje Mihailovic était dans la mire du joueur par excellence de la MLS, mais une blessure a complètement brisé sa cadence. Puis, Quioto a pris la relève en juillet et août et est rentré dans le club de marqueurs de 10 buts ou plus comme Didier Drogba, Marco Di Vaio et Ignacio Piatti.

Ainsi, pourquoi Wanyama? Car c’est dans les moins bons moments que l'on reconnaît les vrais. Lors du début de saison ordinaire, c’est lui qui survolait au-dessus de tout le monde. Il n’a jamais ralenti la cadence et a été constant toute la saison en plus d’améliorer son jeu offensif. Il a terminé la saison avec un but et cinq passes décisives en plus conserver ses responsabilités défensives.

Ses statistiques sont moins spectaculaires, mais des fois, il y a certaines choses que les chiffres ne démontrent pas.

Finalement, pour le joueur défensif de l’année, il n’est pas facile de trancher. Joel Waterman a connu une superbe ascension et est un des hommes de confiance de Wilfried Nancy avec trois buts et quatre aides . Mais Alistair Johnston a simplement un peu au-dessus de lui. Il est versatile et a établi un record de buts pour un arrière, avec 4, en plus de cinq passes décisives. Il a réalisé des centres dangereux depuis sa position de piston droit et devrait faire partie de l’équipe d’étoiles de la MLS.