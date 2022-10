«Le CF Montréal peut rêver»

Le CF Montréal a connu une saison haute en couleurs en terminant au deuxième rang de la conférence Est de la Major League Soccer (MLS) grâce à une récolte de 65 points en 34 matchs.

Le onze montréalais se mesurera au Orlando City SC pour son premier duel éliminatoire.

Le CF Montréal tentera de faire un premier pas dans sa conquête de la Coupe MLS dimanche, à 20 heures, au Stade Saputo. Le match sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.

«Le CF Montréal a connu la meilleure fin de saison à travers le circuit. L’équipe est une menace pour la Coupe. En 11 ans à évoluer dans la ligue, on n'a jamais pu rêver comme cette année», a fait valoir Frédéric Lord.

«Ça va être difficile pour le CF Montréal de connaître une saison aussi éclatante que celle-ci dans un avenir rapproché», a renchéri son collègue Vincent Destouches de passage à l'émission JiC.

Voyez un préambule au parcours de la troupe de Wilfried Nancy dans la vidéo principale ci-dessus.

Un match comme les autres pour le CF Montréal

Pour vaincre l’Orlando City SC au premier tour des éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), le CF Montréal n’aura pas besoin de réinventer la roue, aux dires de Rudy Camacho et Lassi Lappalainen.

Le défenseur français et l’ailier finlandais affichaient une grande confiance à l’aube de la première participation du onze montréalais au bal automnal depuis 2016.

«Nous allons nous présenter sur le terrain, nous battre, et c’est sûr que nous allons gagner», a lâché sans hésiter Lappalainen, auteur d’une réussite lors du dernier match de la saison, contre l’Inter Miami.

«Orlando est plutôt une bonne équipe, mais chaque match que nous disputons, nous sommes les favoris. Donc ça n’a pas grande importance.»

Le «Decision Day» de la MLS, dernière journée du calendrier régulier du circuit Garber, amène toujours son lot de suspense et il n’a pas déçu cette année. C’est seulement au sifflet final du duel entre le Crew de Columbus et l'équipe d'Orlando que le Bleu-Blanc-Noir a pu apprendre l’identité de son adversaire, qui aurait aussi pu être l’Inter Miami.

«Je ne crois pas que ça importe, l’équipe que nous affrontons, a enchaîné Lappalainen. [Mais] c’est une bonne chose que nous ne jouons pas contre Miami. C’est toujours difficile de jouer contre la même équipe deux fois de suite.»

Rudy se souvient

Absent lors de la victoire des siens de 3 à 1 de dimanche, Rudy Camacho a confirmé après l’entraînement de mardi «qu’il devrait être bon si tout va bien cette semaine» pour croiser le fer contre Orlando.

L’une des pierres d’assise de la défensive montréalaise depuis 2018, Camacho se souvient très bien d’une défaite de 2 à 0 subie aux mains du club floridien le 7 novembre 2021. Il avait alors écopé d’un carton rouge et ce revers avait empêché le CF Montréal de participer aux éliminatoires.

«Il n’y a pas de revanche, mais c’est un match qui reste en tête, a-t-il glissé. C’était un peu un scénario catastrophique l’année dernière. On sera à domicile, en position de force, et on va essayer d’imposer notre jeu comme on le fait depuis le début de l’année.»

L’Orlando City SC a perdu un peu de sa superbe à l’attaque cette saison, ayant marqué le moins de buts parmi les équipes qualifiées dans l’Association de l’Est. Ne croyez pas pour autant que Camacho et sa bande prendront leur adversaire à la légère.

«On ne regarde pas ça. Ils sont dangereux comme chaque équipe. On se bat un peu contre nous-même. C’est à nous de rester concentrés, mais on sait très bien que si on joue comme d’habitude, on aura beaucoup plus de chance de gagner.»