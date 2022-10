Pool de la NFL : ce n’est pas le moment d’appuyer sur le bouton panique

Vous êtes sur une série de défaites dans votre pool de la NFL et plusieurs de vos joueurs sont en congé cette semaine? Pas de panique, l’Agence QMI a des solutions.

Voici six joueurs à cibler en vue de la sixième semaine d’activités :

- Kenneth Walker III, porteur de ballon (disponible dans 54 % des ligues Yahoo!)

La saison du demi offensif Rashaad Penny est terminée, ce qui ouvre la porte à Kenneth Walker III chez les Seahawks de Seattle. Quand son coéquipier est tombé au combat dimanche, le joueur de première année en a profité pour amasser 88 verges et un touché avec ses jambes. Walker III aura prochainement l’occasion d’affronter quatre équipes dans le top 15 des formations qui accordent le plus de points aux porteurs de ballon adverses.

- Eno Benjamin, porteur de ballon (disponible dans 88 % des ligues Yahoo!)

Comme dans le cas de Walker III, Eno Benjamin pourrait profiter des blessures au sein de son club pour obtenir plus de temps de jeu. Les Cardinals de l’Arizona seront possiblement, voire probablement, forcés de se débrouiller sans James Conner et Darrel Williams contre les Seahawks dimanche prochain. L’équipe de Seattle a accordé plus de 100 verges par la course à tous ses matchs depuis le début de la saison.

- Jakobi Meyers, receveur de passes (disponible dans 51 % des ligues Yahoo!)

Jakobi Meyers a été dominant dans la convaincante victoire de 29 à 0 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre sur les Lions de Detroit. Il effectuait un retour au jeu après avoir raté les deux affrontements précédents des siens. En trois parties jusqu’à maintenant en 2022, les performances de l’athlète de 25 ans ne cessent de s’améliorer.

- Alec Pierce, receveur de passes (disponible dans 91 % des ligues Yahoo!)

Depuis trois matchs, Alec Pierce est l’une des cibles favorites de Matt Ryan chez les Colts d’Indianapolis. Il a attrapé 15 relais pour 222 verges lors de ceux-ci. Le receveur qui fait sa marque dans le trafic n’a toujours pas trouvé la zone payante jusqu’à maintenant, mais cela ne devrait pas tarder.

- Taysom Hill, ailier rapproché (disponible dans 69 % des ligues Yahoo!)

Le cas de Taysom Hill est particulier, tout comme son rôle chez les Saints de La Nouvelle-Orléans. Même s’il y a des matchs où il ne touche pratiquement pas le ballon, il y a aussi des duels comme celui de la semaine dernière où il court pour 112 verges et trois touchés. Il s’agit d’une sélection au ballottage pour les poolers qui peuvent se permettre le pari.

- Geno Smith, quart-arrière (disponible dans 64 % des ligues Yahoo!)

Le vétéran de 32 ans connaît des performances plutôt constantes depuis le début de l’année et il amasse des points. Avec l’arrivée des «bye week», obtenir un quart-arrière substitut stable devient une priorité et Geno Smith est le meilleur candidat disponible.