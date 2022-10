La Ligue Fantasy TVA Sports: c’est parti

La Ligue Fantasy TVA Sports est de retour cette saison et c’est déjà le temps de composer votre équipe pour la première semaine d’activités dans la LNH.

Pour vous inscrire ou vous connecter à la Ligue Fantasy TVA Sports, c'est par ici.

Mais avant de s’attarder à mes prédictions et recommandations ainsi qu’à la sélection de vos joueurs, voici un récapitulatif du mode de fonctionnement de cette ligue.

Chaque semaine, vous devrez sélectionner six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but, pour un total de 12 joueurs. Ces joueurs ont une cote allant de 1 à 5 points (toutefois, cette semaine, aucun joueur n'a de cote 5) et vous aurez un maximum de 30 points à dépenser pour construire votre formation.

De plus, vous devrez choisir un attaquant, un défenseur et un gardien de but qui seront les étoiles de votre équipe. Ces joueurs vont rapporteront le double des points.

Le système de pointage est le suivant pour les attaquants et les défenseurs: 1 point par but, 1 point par aide. Pour les gardiens, c’est 2 points par victoire, 1 point pour une défaite en prolongation/tirs de barrage et 1 point supplémentaire pour un blanchissage. Les points seront calculés sur une base hebdomadaire allant du lundi au dimanche. Cette semaine, vous avez jusqu'à mardi, 19h30, pour effectuer vos sélections.

Ceci établi, allons dans le cœur du sujet et analysons les forces en présence pour la semaine allant du 11 au 16 octobre.

En ce début de saison, il est plutôt difficile, voire impossible, de déceler une tendance puisque la saison est à peine amorcée. Certes, il est toujours astucieux de jeter un œil sur les statistiques des matchs préparatoires, même si vous savez comme moi que ça ne veut pas dire grand-chose.

Ainsi, pour cette première semaine, je vais y aller en quantité, plutôt qu’en qualité. Regardons quelles équipes disputeront le plus de matchs durant cette période.

10 équipes disputeront trois rencontres alors que 20 en disputeront seulement deux. Deux formations ne prendront part qu’à une seule confrontation, les Jets de Winnipeg et les Blues de St. Louis.

Voici la liste des équipes qui disputeront trois rencontres :

Blackhawks de Chicago : COL, VGK, SJS

Blue Jackets de Columbus: CAR, TBL, STL

Kings de Los Angeles: VGK, SEA, MIN

Canadiens de Montréal : TOR, DET, WSH

Rangers de New York : TBL, MIN, WPG

Kraken de Seattle: ANA, LAK, VGK

Lightning de Tampa Bay: NYR, CLB, PIT

Maple Leafs de Toronto: MTL, WSH, OTT

Golden Knights de Vegas : LAK, CHI, SEA

Capitals de Washington: BOS, TOR, MTL

De ces 10 équipes, seulement deux n’auront pas l’ingrate tâche de prendre part à deux matchs en deux soirs, soit les Kings de Los Angeles et les Golden Knights de Vegas. C’est toujours pratique d’avoir cette information, principalement pour la sélection de vos gardiens de but.

Mes sélections

Sans plus tarder, voici mes recommandations pour la première semaine.

Attaquants (17 points)

- Auston Matthews, Maple Leafs de Toronto (4 points, étoile)

Les Leafs jouent trois rencontres et Matthews est l’un des meilleurs joueurs offensifs du circuit. No brainer, il est mon étoile en attaque.

- Connor McDavid, Oilers d’Edmonton (4 points)

Il jouera un match de moins que certains, mais c’est de Connor McDavid dont on parle. Il risque de revenir semaine après semaine après semaine dans cette chronique.

- Mika Zibanejad, Rangers de New York (3 points)

Le Suédois est l'une des pierres angulaires de l'attaque des Blue Shirts, en compagnie d'Artemi Panarin. Et il coûte 1 point de moins que le Russe.

- Jack Eichel, Golden Knights de Vegas (3 points)

Eichel est peut-être un peu plus effacé depuis qu’il est revenu au jeu avec les Golden Knights, en fin de saison dernière, mais il a démontré de belles choses lors du camp d’entraînement.

- Jakub Voracek, Blue Jackets de Columbus (2 points)

Les Jackets n’ont pas une semaine facile, mais Voracek semble être heureux avec la formation de l'Ohio. Avec six points en trois matchs lors du calendrier préparatoire, allez, je l’essaie cette semaine.

- Cole Caufield, Canadiens de Montréal (1 point)

Il y avait quelques bons choix d’attaquants à 1 point, mais j’ai décidé d'aller piger chez le CH, qui dispute trois matchs cette semaine. C'est la première semaine, on se fait plaisir!

Défenseurs (9 points)

- Adam Fox, Rangers de New York (3 points, étoile)

Fox est de tous les élans offensifs des Blue Shirts, qui jouent trois matchs. Choix facile.

- Shea Theodore, Golden Knights de Vegas (2 points)

Theodore s’impose comme l'un des meilleurs arrières offensifs du circuit. Les Golden Knights affrontent les Kings, les Blackhawks et le Kraken, qui ne sont pas les adversaires les plus redoutables.

- John Carlson, Capitals de Washington (2 points)

Une valeur sûre. Amorcera-t-il la saison du bon pied?

- Morgan Rielly, Maple Leafs de Toronto (2 points)

Un autre quart-arrière. Une autre valeur sûre.

Gardiens de but (4 points)

- Vitek Vanecek, Devils du New Jersey (2 points)

Les Devils ne jouent que deux parties, mais Vanecek devrait être le partant contre les moribonds Flyers et les Red Wings.

- Logan Thompson, Golden Knights de Vegas (2 points, étoile)

Il semble être le numéro 1 à Vegas. Les Golden Knights jouent trois parties, dont aucun «dos-à-dos». Thompson pourrait-il disputer ces trois rencontres?