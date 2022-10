«Sid» et les Penguins s’amusent face aux Sabres

Sidney Crosby et les Penguins ont prouvé qu’ils étaient fin prêts pour la saison régulière, vendredi à Pittsburgh, en disposant des Sabres de Buffalo 7 à 1.

Les dirigeants des Penguins fondent de grands espoirs sur la campagne 2022-2023 après avoir investi des dizaines de millions de dollars en prolongations de contrat pour conserver leur noyau de meneurs.

Parmi ceux-ci, Evgeni Malkin a amassé trois mentions d’aide dans le duel du jour, tandis que Bryan Rust a fait scintiller la lumière rouge deux fois.

Les autres canons offensifs des «Pens» n’ont pas été en reste non plus. Crosby a inscrit deux buts et s’est fait complice de la première réussite du match, celle du tireur d’élite Jake Guentzel.

Les nouveaux venus à la ligne bleue de l’équipe de la Pennsylvanie se sont aussi illustrés. Ty Smith (un but, une mention d’aide), Jeff Petry (une mention d’aide) et Jan Rutta (une mention d’aide) ont tous participé au festin offensif.

Danton Heinen a complété la marque pour les hôtes, tandis que Vinnie Hinostroza a assuré la mince réplique des Sabres.

La soirée a été ardue pour le portier Eric Comrie, acquis via le marché des joueurs autonomes. Celui qui a affiché un taux d’efficacité de ,920 avec les Jets de Winnipeg, la saison dernière, a flanché sept fois en 27 tentatives.

Bertuzzi s’occupe des Leafs

Au Little Caesars Arena, l’énigmatique Tyler Bertuzzi a enfilé l’aiguille deux fois dans une victoire de 4 à 2 des Red Wings de Detroit face aux Maple Leafs de Toronto.

L’équipe de la Ville Reine, qui avait décidé de reposer presque tout son effectif principal, avait pourtant marqué les deux premiers buts du match. Le jeune Nick Abruzzese et le défenseur Rasmus Sandin ont fait secouer les cordages pour les visiteurs.

L’attaquant format géant Elmer Soderblom a continué d’impressionner pour les Red Wings en noircissant la feuille de pointage, tout comme le Montréalais Joe Veleno.