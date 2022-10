Le frère de Ken Dryden est décédé

L’ancien gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Dave Dryden, le frère aîné de Ken, est mort à l’âge de 81 ans, mardi.

Le site NHL.com a précisé vendredi que le natif de Hamilton est décédé des suites de complications reliées à une opération pour traiter une hypertension pulmonaire thromboembolique.

Ayant disputé 203 matchs de saison régulière en carrière avec les Blackhawks de Chicago et les Sabres de Buffalo, Dave Dryden s’est fait connaître pour quelques raisons, outre celle d’être le frangin d’un membre du Temple de la renommée. À Buffalo, il a disputé les deux premières parties éliminatoires de l’histoire de la concession en 1973; deux ans plus tôt, lui et Ken Dryden étaient devenus les premiers frères à s’affronter devant le filet dans un match de la LNH.

Toutefois, d’autres se rappellent de lui pour avoir été un innovateur en matière d’équipement. Il est en fait l’un de ceux à l’origine de l’arrivée du masque de style «cage à oiseau». Avec les Oilers d’Edmonton, lorsque ceux-ci évoluaient dans l’Association mondiale en 1978, il a adopté un masque en fibre de verre muni d’une grille protégeant le visage. D’autres athlètes, notamment Mike Vernon et Glenn Healy, se sont fait connaître dans la décennie 1980 avec ce type de pièce.

«Respecté et apprécié par tous ceux ayant eu la chance de le connaître, Dryden a contribué de manière significative durant ses 17 années professionnelles. Dans les années 1970, il a réimaginé le masque de gardien, offrant une protection accrue et transformé la façon de jouer à cette position; cela reste encore aujourd’hui la méthode la plus populaire. Après sa retraite, il a travaillé avec la ligue pour améliorer l’équipement, toujours dans le souci de mieux sécuriser les athlètes», a souligné la LNH sur son site.