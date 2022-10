Le’Veon Bell, le boxeur professionnel

L’ancienne vedette de la NFL Le’Veon Bell effectuera ses débuts professionnels en boxe le 29 octobre prochain à Phoenix face à nul autre que l’ancien combattant d’arts martiaux mixtes Uriah Hall.

Ce combat organisé par Most Valuable Promotions sera en sous-carte du duel entre Jake Paul et un autre ancien de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Anderson Silva, selon ce qu’a rapporté jeudi le réseau ESPN.

Bell, qui a passé huit saisons comme porteur de ballon dans la NFL, a choisi de tirer un trait sur la saison 2022 afin de se concentrer sur la boxe. L’athlète de 30 ans a passé le K.-O. au footballeur Adrian Peterson dans un combat hors-concours, le 10 septembre.

L’Américain a été invité deux fois au match du Pro Bowl et a connu ses heures de gloire avec les Steelers de Pittsburgh au milieu des années 2010. Il a mené le circuit Goodell en 2017 avec 320 portées tentées et a franchi le plateau des 1000 verges par la course à trois reprises.

Hall, quant à lui, ea récemment pris sa retraite de l’octogone. Il a perdu son dernier combat au gala UFC 276 contre Andre Muniz, le 2 juillet. En carrière, il a montré une fiche professionnelle de 17-11.