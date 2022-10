Un combat entre Dicaire et Spencer est-il vraiment possible?

De nombreux amateurs de boxe du Québec réclament un combat à saveur locale entre Marie-Ève Dicaire et Mary Spencer, la nouvelle coqueluche de la catégorie des super-mi-moyennes.

Un tel duel est-il vraiment possible? On débat de la question dans le premier épisode du nouveau balado de boxe de TVA Sports, «Le dernier round», animé par Mathieu Casavant et Russ Anber, enregistré mercredi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Nos deux experts ne croient pas que le projet se concrétisera.

«Il n’y a pas de négociations pour l’instant, a souligné Casavant. Peut-être bien que ça n’aura jamais lieu.»

Il a également évoqué la possibilité que Dicaire prenne sa retraite après son affrontement contre la Britannique Natasha Jonas, le 12 novembre, à Manchester, au Royaume-Uni. Détentrice de la ceinture de l’IBF chez les 154 livres, Dicaire tentera alors de renverser Jonas, qui possède les couronnes WBC, WBO et The Ring Magazine.

«C’est une bonne décision de Dicaire à ce stade-ci de sa carrière. Il y a de fortes chances que ce soit son dernier combat, peu importe le résultat», a soutenu Casavant.

«Spencer fait peur»

Si Dicaire préfère se mesurer à Jones plutôt qu’à Spencer, c’est notamment parce que l’Anglaise est moins dangereuse, de l’avis d’Anber.

«De l’extérieur, c’est la seule raison que je vois pour expliquer pourquoi Dicaire va en Angleterre au lieu d’affronter Spencer. Même si elle risque de se faire voler, le combat va être beaucoup plus facile contre Jonas que contre Spencer. Elle n’est pas du tout imposante. Je l’ai vue souvent en Angleterre, j’ai même déjà été dans son coin pour un combat. Elle ne serait pas de taille pour Spencer.»

«Dicaire n’est peut-être pas intéressée à faire trois combats contre Spencer comme Hilton et Ouellet. Peut-être qu’ils jouent le tout pour le tout en allant en Angleterre. Spencer fait peur à tout le monde dans sa division. La seule façon pour Spencer d’obtenir un combat de championnat du monde, c’est d’être l’aspirante obligatoire et que la championne est obligée de l’affronter.»

Anber doute aussi de l’engouement que susciterait un tel combat.

«Je ne pense pas qu’on aurait attiré des foules comme dans le temps de Hilton-Ouellet.»

Fury a «manqué de classe»

Par ailleurs, en début de podcast, Anber a expliqué pourquoi Tyson Fury évite un combat d'unification des poids lourds contre Oleksandr Usyk. Il en avait long à dire!

Anber n’a pas été tendre envers Fury en raison de ses récents agissements. Selon lui, le coloré boxeur a «manqué de classe» en défiant Usyk sur la place publique.

«Je suis tellement dégoûté par tout ce qui s’est passé. Fury a traité ses adversaires de tous les noms. Il a manqué de classe avec ses propos. Il les a ridiculisés», a déploré notre expert de boxe.

«Il a même osé défier Anthony Joshua et lui donner un ultimatum sur les réseaux sociaux pour essayer de l’humilier, a ajouté Anber. Il ne veut pas vraiment affronter Usyk et Joshua.»

Enfin, on termine le «show» avec une question pour les fans : est-ce qu’Otis Grant doit être considéré comme un des meilleurs boxeurs de l'histoire de la boxe canadienne?