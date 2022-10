Les coulisses de la négociation du contrat de Jake Allen

Jake Allen tenait vraiment à demeurer avec les Canadiens et il est très content de voir que son souhait a pu se réaliser.

C'est du moins ce que son agent Allain Roy a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«Ça faisait deux mois qu'on se parlait. Ça commençait un peu lentement parce que Kent Hughes voulait savoir où s'en allait le marché des gardiens. Il devait aussi attendre de voir où allait se rendre le dossier de Carey Price du côté médical. Jake aime bien Montréal et ça lui donne trois autres saisons avec les Canadiens. Il croit vraiment en la nouvelle direction de l'équipe et la nouvelle culture. Tout s'en va dans la bonne direction.»

Roy a également souligné le sacrifice de son client qui préfère aider les jeunes de l'organisation plutôt que de se joindre à une équipe qui aspire aux grands honneurs.

«Tout est possible, comme on le sait dans le monde du sport. Jake en a parlé dans une conférence de presse. Il avait mentionné que s'il pouvait jouer un rôle dans le développement des jeunes gardiens et que ça allait donner une coupe Stanley dans cinq ou six ans, ça allait être une conquête pour lui. C'est une façon très professionnelle de voir les choses. C'est la personne que Jake Allen est.»

Kaiden Guhle est un autre protégé de l'invité de Jean-Charles Lajoie. Ce dernier n'est d'ailleurs aucunement surpris de voir le défenseur obtenir du succès au camp des Canadiens.

«Kaiden est très mature et il comprend ce que ça représente d'être un professionnel. Il n'est jamais trop haut et jamais trop bas. Il aura une longue carrière, mais on ne veut pas mettre trop de pression sur lui. Je pense que Kent Hughes et son équipe ont fait du bon travail pour ne pas qu'il aille trop de pression. Je vois ça pour les autres jeunes joueurs aussi. D'après ce que j'ai vu de son camp d'entraînement, il est là ou presque là. On va voir comment ça va commencer.»

Même si son nom a circulé dans le processus pour devenir directeur général des Sharks de San Jose, Roy a confirmé n'avoir aucun intérêt à effectuer le même changement de carrière que Kent Hughes a décidé de faire en janvier dernier.

«C'est toujours quelque chose qui amène de l'humilité, c'est très important dans le monde du hockey. Moi, je n'étais pas prêt pour ce défi à ce moment dans ma carrière d'agent. Je veux vraiment grossir notre agence du côté de la qualité des services qu'on offre à nos joueurs. J'ai beaucoup de projets qui se passent de ce côté. J'étais surpris de recevoir l'appel, mais je n'ai pas voulu faire l'entrevue. Pour les dix prochaines années, je vais continuer dans le côté de l'agence.»