Paris sportifs: Slafkovsky loin d’être le favori pour le Calder

Les preneurs aux livres sont d’avis que le joyau du Canadien de Montréal Juraj Slafkovsky aura fort à faire pour être de la course au trophée Calder, remis à la meilleure recrue du circuit Bettman, en 2022-2023.

On peut les comprendre; on ne sait toujours pas si le plus récent premier choix au total du repêchage de la Ligue nationale de hockey amorcera la saison à Montréal ou avec le Rocket de Laval. Avec une cote de 20,00, le Slovaque pointe au 10e rang à égalité avec un certain Shane Wright et le gardien Logan Thompson, selon le site Mise-o-jeu +.

Après avoir tout fracassé au Championnat du monde de hockey junior, l’attaquant Mason McTavish, des Ducks d’Anaheim, domine le palmarès en compagnie du pivot du Kraken de Seattle Matty Beniers, en vertu d’une cote de 5,50.

Owen Power (6,00), Cole Perfetti (12,00) et Kent Johnson (13,00) pourraient aussi piquer la curiosité des parieurs.

La course au trophée Hart, décerné au joueur le plus utile à son équipe, est quant à elle menée préliminairement par l’incomparable Connor McDavid (2,25). Ainsi, les preneurs aux livres ne croient pas qu’Auston Matthews (4,00) sera en mesure de recevoir cette distinction une deuxième saison consécutive.

L’électrisant tireur d’élite des Maple Leafs de Toronto ne devrait toutefois pas peiner à mettre la main sur le championnat des buteurs (2,25) une fois de plus. Leon Draisaitl (5,50) et McDavid (8,00) sont les autres têtes d’affiche dans la quête pour l’obtention du trophée Maurice-Richard. Les parieurs plus téméraires pourraient se tourner vers la coqueluche montréalaise Cole Caufield (70,00).

Le défenseur Cale Makar (2,00) et le gardien Igor Shesterkin (3,00) sont aussi pressentis pour défendre leur couronne, respectivement pour les trophées Norris et Vézina.