Nikita Scherbak forcé à quitter la Tchéquie

L’ancien espoir du Canadien de Montréal Nikita Scherbak croyait bien être établi avec le Mountfield HK, en première division tchèque, mais sa demande de renouvellement de visa a été refusée en raison de sa nationalité russe.

Le Moscovite de 26 ans, devenu un des meneurs offensifs du club, a été contraint de plier bagage et de retourner au Canada malgré les nombreuses tentatives de l’équipe évoluant à Hradec Kralove.

«Je ne vais pas décrire ici tous mes sentiments, mais je suis très déçu de la situation actuelle, a déclaré le directeur général Ales Kmonicek dans un communiqué.

«Quoi qu'il en soit, avec le départ de Nikita, nous avons perdu un excellent joueur et, surtout, une bonne personne dans le vestiaire. Je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour notre club et je souhaite le meilleur à lui et sa famille.»

Scherbak a amassé 12 points en 17 rencontres à sa première saison avec le Mountfield HK. Il avait amorcé cette nouvelle campagne sur les chapeaux de roues, récoltant cinq points en autant de rencontres.

La formation tchèque a précisé que «tout le monde, y compris le joueur lui-même, espérait qu’il puisse continuer à aider l’équipe.»

«Jouer devant les amateurs de Hradec Kralove était un grand privilège. L'organisation, le personnel d'entraîneurs, les gars et les partisans incroyables ont rendu mon séjour ici spécial. Toute cette situation est vraiment malheureuse, mais j'essaierai de revenir dans le futur», a indiqué Scherbak.

L’ancien choix de premier tour en 2014 a inscrit huit points en 37 matchs dans la Ligue nationale de hockey, avec le Canadien et les Kings de Los Angeles. Il a aussi évolué dans la Ligue américaine, la Ligue continentale de hockey et en première division slovaque.