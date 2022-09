Mitch Marner, futur candidat au trophée... Norris?

L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, Sheldon Keefe, est prêt à tout pour aider ses ouailles à traverser la première ronde éliminatoire... même employer son attaquant vedette Mitch Marner à la défense!

Cela peut sembler loufoque, mais l’ailier de 25 ans, qui a récolté 97 points la saison dernière, s’est entraîné avec Morgan Rielly à la ligne bleue torontoise jeudi.

Le pilote des Leafs s’est toutefois voulu rassurant : il ne l’emploierait en défense que dans certaines situations, un peu comme un quatrième attaquant.

«Il pourrait y avoir des occasions où nous voudrions l’essayer en défense [...] si nous tirons de l’arrière et que nous avons besoin d’un but, a précisé Keefe au site de la Ligue nationale. Nous allons continuer d’envisager ce scénario tout au long du calendrier préparatoire.»

Mercredi, alors que les Leafs affrontaient le Canadien de Montréal, des blessures ont forcé l’équipe torontoise à employer les avants Alexander Kerfoot et Calle Jarnkrok en défense. Cela semble avoir inspiré le groupe d’entraîneurs des hôtes, qui l’ont emporté 3 à 0.

«Nous ne voulons pas que cette situation se reproduise, mais les joueurs sont de plus en plus polyvalents. Les attaquants sont appelés à couvrir les arrières des défenseurs plus souvent que jamais», a enchainé Keefe.

«Vous voyez la façon dont Cale Makar joue. De plus en plus de jeunes joueurs voudront employer ce style à l’avenir.»

L’entraîneur-chef a toutefois noté qu’il ne tenterait pas cette stratégie audacieuse avec n’importe quel joueur. En plus d’être habitué aux missions en désavantage numérique, Marner se prête mieux à cette transition en raison de son positionnement sur la glace.

«Plus je regarde comment nous bougeons en zone offensive, plus je vois que Mitch passe beaucoup de temps à la ligne bleue, a-t-il conclu. J’ai vu une bonne quantité d’extraits où il remplit le mandat d’un défenseur. Même s’il est utilisé comme attaquant, il peut faire office de quart-arrière [...]. C’est pourquoi nous sommes venus à cette conclusion.»