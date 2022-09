À VOIR: Pitlick et Dach se mettent en évidence

Le premier match intra-équipe du camp d’entraînement des Canadiens de Montréal s’est terminé par une séance de tirs de barrage au cours de laquelle Rem Pitlick et Kirby Dach se sont mis en évidence, vendredi matin, à Brossard.

Voyez ces deux beaux buts dans la vidéo ci-dessus.

Les deux hommes ont déjoué le gardien Antoine Coulombe pour donner la victoire à l’équipe B aux dépens de la formation A. Pitlick a servi quelques feintes au Québécois avant de glisser la rondelle derrière lui. Puis, Dach s’est avancé pour décocher un tir vif sur lequel Coulombe n’y a vu que du feu.

Chez les vainqueurs, Pitlick et Dach évoluaient au sein du premier trio complété par Emil Heineman à la droite. La première paire de défenseurs était formée de Kaiden Guhle et de David Savard, tandis que Jake Allen et Philippe Desrosiers ont défendu le filet.

Dans le camp adverse, Cole Caufield a joué à la gauche de Filip Mesar et de Mike Hoffman. À l’arrière, Mike Matheson a patiné aux côtés de Justin Barron. Cayden Primeau était l’autre gardien de l’équipe.

Le Tricolore tiendra un match intraéquipe au Centre Bell, dimanche après-midi, avant d’amorcer le calendrier préparatoire en accueillant les Devils du New Jersey le lendemain.