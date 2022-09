Le moins que l'on puisse dire, c'est que Joël Bouchard n'était vraiment pas le plus grand partisan de P.K. Subban.

Lors de son segment à l'émission «La Poche Bleue le midi», l'ancien entraîneur du Rocket de Laval a livré le fond de sa pensée sur l'ancien défenseur du Canadien.

«Pour moi, c'était un joueur qui était très incomplet. Il avait beaucoup d'outils et beaucoup de qualités, mais un gros déséquilibre dans son style de jeu. Il avait beaucoup de potentiel, mais les résultats n'étaient pas efficaces. Pour moi, c'était une montagne russe. Sa personnalité amenait peut-être une couche de plus dans le contexte. Je respecte le talent, mais ce n'était pas Guy Lapointe non plus.»

Bouchard est également revenu sur le fait que 74 joueurs sont invités au camp d'entraînement des Canadiens. Même si le nombre peut sembler élevé, l'organisation a un plan en tête, selon lui.

«Le nombre fait peur. C'est vrai que c'est beaucoup. Je pense que l'organisation veut rassembler le plus de joueurs qu'ils peuvent pour montrer la nouvelle philosophie. Tout le monde qui est au camp, cette année, a probablement un futur avec les Canadiens. Il y en a qui vont devoir se retrousser les manches. C'est une logistique qui sera quand même assez importante, mais le plus important est que Martin St-Louis puisse passer son message. L'organisation d'un camp d'entraînement, c'est extrêmement important.»

