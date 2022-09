Le CF Montréal est assuré de participer aux prochaines éliminatoires de la MLS et est bien installé au deuxième rang du classement de l’Association de l’Est. Alors que tout ça semblait plutôt irréaliste en début de campagne, il y aura au moins un match d’après-saison au Stade Saputo.

Le président et chef de la direction de l’équipe, Gabriel Gervais, a sa petite théorie quant au rendement du club en 2022.

«C’est de croire en soi et de croire dans le collectif, a-t-il indiqué, mardi, avant la rencontre face au Fire de Chicago. C’est super important. J’aime la phrase que notre entraîneur utilise qu’on ne joue pas pour nous, mais qu’on joue aussi avec notre partenaire, avec notre coéquipier. On joue pour l’équipe, pour le collectif, c’est super important pour nous.

«Cette même vision, on la met également en place dans le volet administratif, qu’on est tous ensemble, que tout le monde y croit. Ensuite, les joueurs doivent livrer la marchandise et je vois vraiment une confiance, une détermination de ne jamais abandonner. On est souvent de l’arrière. On revient, que ce soit sur la route ou ici au Stade Saputo.»

De plus, Gervais s’est dit ravi de revoir les groupes de partisans dans le stade, comme le sous-groupe de la section 132 tout récemment.

«Dès que je suis rentré au mois d’avril, j’ai rencontré tous les intervenants-clé qui gravitent autour de l’équipe, que ce soit les partenaires médias, corporatifs, nos partisans et les supporters, a continué Gervais. J’ai eu une communication ouverte avec eux. Ils ont fait partie de certaines rencontres confidentielles où on a montré notre logo en primeur. Ils ont fait partie de notre cercle intime.»

