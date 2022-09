Atlanta United rend service aux Red Bulls

Les Red Bulls de New York sont devenus la troisième équipe de l’Association de l’Est à assurer sa place en matchs éliminatoires de la Major League Soccer (MLS), mercredi, avec la victoire de l’Atlanta United sur l’Orlando City SC. Voyez les faits saillants de ce duel dans la vidéo principale ci-dessus.

Sans jouer, l’équipe qui évolue au New Jersey a rejoint l’Union de Philadelphie et le CF Montréal parmi les équipes ayant obtenu leur billet pour le tournoi d’après-saison. À 50 points et avec trois matchs à disputer, ils devaient espérer une défaite d’Orlando pour se qualifier.

Les «Lions» sont au cinquième rang dans l’Est avec 42 points, mais doivent encore compléter quatre rencontres. Atlanta, qui se bat pour une place parmi les sept premiers clubs de l’association, a réalisé une belle opération en l’emportant 1 à 0, en Floride.

Thiago Almada a été l’unique buteur de la rencontre, à la 72e minute de jeu. Le milieu de terrain argentin y est allé d’un savant «une-deux» avec son coéquipier Andrew Gutman avant d’éviter le tacle plongé d’Antonio Carlos pour se retrouver seul face à Pedro Gallese. Le jeune homme de 21 ans a battu le gardien péruvien à sa droite d’un tir croisé.

Grâce à ce but, Atlanta a signé une deuxième victoire consécutive, après avoir défait le Toronto FC 4 à 2 samedi dernier.

Les hommes de l’entraîneur-chef Gonzalo Pineda sont au neuvième rang avec 39 points, deux points derrière le Crew de Columbus et la septième place.