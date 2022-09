Des changements importants pour le spectacle

Publié aujourd'hui à 10h01

Mis à jouraujourd'hui à 10h01

À première vue, je n’étais pas certain que j’aimais vraiment les nouveaux règlements qui s’amèneront en 2023. Mais avec le recul et surtout les commentaires très positifs de ceux qui l’ont vécu dans le baseball mineur, le baseball majeur a peut-être pris les bonnes décisions, même si ça peut déplaire aux amateurs plus conservateurs, dont je fais parti.

Voici donc les grandes lignes de ces nouveaux règlements.

Les coussins passeront de 15 à 18 pouces

Rien de dramatique comme changement. Mais ça préviendra quelques blessures et cramponnages, en plus donner une fraction de seconde supplémentaire au voleur de but.

Interdiction d’appliquer les défensives spéciales

Avant chaque lancer, il devra y avoir deux joueurs de chaque côté du 2e coussin à l’avant-champ et tous ces joueurs devront avoir les deux pieds sur la terre battue. C’est comme ça qu’on peut résumer le nouveau règlement. Évidemment, ça devrait favoriser la plupart des frappeurs, mais surtout les frappeurs gauchers qui aiment tirer la balle. Et le tout devrait générer plus d’attaque et de mouvement sur le terrain.

J’aime l’idée qu’on revienne à la base des positions au baseball. Ça ne devrait pas être un ajustement trop difficile pour les joueurs et les amateurs, puisque c’est de cette façon qu’on apprend à jouer au baseball. La défensive spéciale était tout à fait compréhensible avec les statistiques avancées et les données sur les tendances des frappeurs. Mais parfois la logique vaut mieux qu’un ordinateur.

Un chronomètre pour les lanceurs

C’est certainement ce que qui fait jaser le plus, surtout qu’horloge et baseball ne vont pas ensemble. Sauf que dans les mineurs, les partisans ont apprécié, les joueurs se sont ajustés et les matchs ont raccourci d’en moyenne 26 minutes. Soyons honnête, des matchs importants de septembre et octobre qui durent plus de 4 heures, ça ne fait pas de sens dans le contexte où la plupart des téléspectateurs travaillent le lendemain. Il y aura certainement une période d’ajustement et quelques moments de controverses au départ, mais je suis convaincu que ça aura un impact positif. Voici, en gros, ce que propose ce nouveau règlementé

Un lanceur devra effectuer son lancer vers le marbre en 15 secondes sans coureur sur les buts et 20 secondes s’il y a un coureur ou plus. Le temps débute lorsque le lanceur reçoit la balle dans son gant. Si le lanceur n’exécute pas son tir dans le temps requis, une balle sera attribuée au frappeur. Cependant, le frappeur devra être dans le rectangle et prêt à frapper lorsqu’il reste 8 secondes ou plus, sinon l’arbitre pourra ajouter une prise au compte. Il est clair que l’ajustement sera difficile pour certains lanceurs et frappeurs d’expériences, mais attendez-vous aussi à voir les lanceurs exploités les zones grises du règlement dans les premières semaines de la saison.

Pas plus de deux tirs au 1er but

Le baseball majeur, voulant voir plus de tentatives de buts volés, a aussi instauré une nouvelle réglementation pour le nombre de fois où un lanceur peut tenter de prendre un coureur à contre pied. Mais il y a une nuance importante dans ce nouveau règlement. Après deux tentatives ratées, il est toujours possible de lancer une 3e fois à la seule condition que vous retiriez le coureur, sinon c’est une feinte irrégulière. Il est certain qu’à près deux tentatives, le coureur pourra bénéficier d’un meilleur écart pour le possible vol de but, mais il ne pourra pas marcher vers le deuxième but, puisque si vous le retirez au premier but sur votre 3e lancer, il est retiré et il n’y a pas de feinte irrégulière.

Il est clair que les clubs rapides bénéficieront de ces nouvelles règles pour être encore plus agressifs sur les sentiers et les spectateurs n’auront plus à voir des lanceurs qui, ennuyer par la présence d’un coureur rapide, pouvait lancer 7 ou 8 fois au premier coussin et rendre la manche interminable. Plus d’actions, mois de temps mort, ce n’est pas une mauvaise idée du tout.

Des joueurs mécontents

Sans surprise, les représentants de l’Association des joueurs ont voté contre les nouveaux règlements, mais ils n’avaient aucune chance puisqu’il y a plus de représentants du côté des propriétaires autour de la table.

L’agrandissement des coussins ne cause pas problème et les joueurs n’auront aucune difficulté à revenir à la défensive régulière. Mais c’est le chronomètre qui va faire jaser et faire rager par moment. Mais tout comme les joueurs des ligues mineurs, les gros noms du baseball s’ajusteront aussi. Vous comprendrez aussi qu’il y a une tonne de nuances par rapport aux nouveaux règlements mais qui sont impossibles de tous nommer dans une seule chronique, mais que l’on découvrira lors du prochain camp d’entraînement.

Je sais que pour certain, et honnêtement j’en fais parti, il me semble que l’on dénature un peu le jeu avec le chronomètre. Mais nous serons bientôt en 2023 et le baseball doit s’ajuster à la nouvelle génération de partisans et je comprends très bien ça. Il devrait y avoir plus d’action et moins de temps mort et donc, moins de match fleuve, qui ne se termine jamais. J’ose croire que le baseball majeur reviendra sur ses pas si le tout ne fonctionne pas, mais je pense sincèrement que nous entrons dans une nouvelle ère et que nous l’apprécierons lorsque mêmes les matchs les plus importants de la saison, pourront se terminer en moins de 3 heures.