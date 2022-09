Ça passe ou ça casse pour les Blue Jays

Le mois de septembre est arrivé et les Blue Jays de Toronto s’accrochent à la dernière place donnant accès aux séries d’après-saison dans la Ligue américaine de baseball, ce qui reste une bonne nouvelle en dépit de leurs récents ennuis.

Un revers de 7 à 5 encaissé aux mains des Cubs de Chicago, mercredi, a mis un terme à un décevant séjour à domicile marqué par quatre défaites en six matchs.

Avec une priorité de deux parties sur leurs plus proches poursuivants, les Jays amorceront une séquence cruciale de 10 rencontres à l’étranger, vendredi, contre les Pirates de Pittsburgh. Une série de quatre joutes chez les Orioles de Baltimore la semaine prochaine devrait s’avérer significative dans la course aux éliminatoires, mais heureusement pour les hommes du gérant intérimaire John Schneider, ils ont été convaincants sur les terrains adverses dernièrement. Avant de retourner à la maison, ils avaient gagné six de leurs sept affrontements aux dépens des Yankees à New York et des Red Sox à Boston.

«On se sent très bien, a tenu à rassurer Cavan Biggio, tel que rapporté par le réseau Sportsnet. Certes, la série contre les Angels de Los Angeles [un balayage] a été très dure. Cependant, si vous regardez le périple précédent, tout était là en même temps : les performances des lanceurs partants, des coups sûrs opportuns, des releveurs efficaces. C’était excitant à voir. La série suivante et peut-être ce match [mercredi] est le résultat des jours ennuyants d’août. Ça reste le baseball. Aussi, on mise sur un groupe de gars qui travaillent fort en ce moment.»

Affronter la pression

Les jours à venir constitueront l’occasion de faire oublier un dernier mois d’activités en dents de scie, durant lequel les Jays ont conservé une fiche de 13-14. Ils auront surtout la chance de montrer qu’ils peuvent supporter la pression, peu importe l’adversaire.

«Chaque partie compte dans le dernier droit vers les séries et c’est très bien, s’est réjoui Schneider. Si vous qualifiez cela de pression, c’est parfait. Nous l’avons certainement méritée, tout comme plusieurs autres équipes [se trouvant dans la course]. Ce groupe de joueurs apprécie le fait que chaque duel sera important. C’est excellent pour quelques-uns de nos jeunes, qui vivront ce que nous avons réalisé l’an passé. Et c’est bon de compter sur du leadership d’expérience autant en offensive que chez les lanceurs. Nous sommes donc prêts à relever le défi.»

Toronto présente un dossier de 70-59 cette saison, ce qui inclut 32 victoires en 64 affrontements à l’extérieur.