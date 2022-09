Chinonso Offor met les voiles vers l'Europe, mais pourrait revenir

Le CF Montréal a prêté l’attaquant Chinonso Offor au SV Zulte Waregem, une équipe de première division belge, jusqu’au 30 juin 2023, en plus de lui faire signer un contrat de deux ans assorti d’options pour les saisons 2025 et 2026, mercredi.

Acquis du Fire de Chicago le 5 août en retour d’un montant d’allocation générale de 325 000 $ pour 2023, l’athlète de 22 ans pourrait cependant quitter le giron montréalais l’hiver prochain. Effectivement, Zulte aura la possibilité d’acheter le principal concerné dès le 31 janvier. S’il n’est pas transféré, le CF Montréal pourra terminer le prêt et rappeler Offor en date du lendemain.

Le joueur originaire du Nigéria a disputé sept matchs cette saison en Major League Soccer, dont trois comme titulaire. Il a inscrit un but en 268 minutes de jeu avec Chicago. La saison dernière, il a participé aux 34 joutes du Fire, dont 11 départs, totalisant un but et deux passes décisives en 1307 minutes.