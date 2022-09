CF Montréal : un nouveau groupe de partisans voit le jour

Le CF Montréal connaît une saison de rêve et a même plus de victoires à l’étranger qu’à domicile, mais on vient peut-être de ramener le petit ingrédient manquant avec le retour d’un groupe de partisans en section 132.

Mardi, le club a annoncé que la section fermée aux groupes partisans il y a un an leur serait à nouveau consacrée dès le match de vendredi quand le Crew de Columbus sera de passage au Stade Saputo. Le Collectif IMFC sera le nouveau locataire de la section.

Il faut se souvenir que la bisbille entre les Ultras, mécontents du changement d’identité confirmé en janvier 2021, et le club a mené au bannissement de plusieurs membres ainsi qu’à la fermeture pure et simple de la très animée 132 au début de septembre 2021.

«Le groupe que l’on appelait les Ultras était composé de plusieurs groupes distincts, dont plusieurs qu’on ne connaissait pas autant», a expliqué Patrick Leduc, qui est désormais directeur culture soccer du CF Montréal.

«Parmi ceux qui étaient en 132, certains ont manifesté le souhait de revenir et c’était suffisant pour qu’on se dise qu’on pouvait ramener la section en admission générale.»

Discussions

Il y a longtemps que l’on souhaite le retour des groupes de gens à cette extrémité du stade pendant que les 1642 Montréal vont continuer d’animer la tribune est avec la cloche, notamment.

«Il y a eu plusieurs discussions avant que j’entre dans l’équation, a noté Leduc. Gabriel [Gervais, le président] était présent et plusieurs autres personnes du club qui ont eu un rapport avec les Ultras dans le passé.»

C’est une très belle nouvelle et on sent que l’état-major du club est heureux de ce dénouement, même si on joue de prudence.»

«On voit ça d’un bon œil, a convenu Leduc. On demeure un peu prudent parce que dans le passé, ça ne s’est pas toujours déroulé comme on croyait que ça se passerait. On sent qu’on parle avec des gens qui souhaitent que le club aille bien et qui apportent une atmosphère que les groupes de supporters sont en mesure d’amener.»

Ambiance

On parle donc d’un retour à la formule que l’on connaissait avant. Une portion des bancs a été retirée et les partisans seront à nouveau debout derrière le filet.

Pour le moment, on a donc écarté l’idée d’une grande section réunissant tous les groupes de partisans comme il en a déjà été question.

«On souhaite qu’il y ait un peu d’harmonie dans tout ça, mais on sait que c’est organique et que ça se fait de manière spontanée», a souligné Patrick Leduc.

Avec les récentes salles combles et les bonnes performances de l’équipe, qui occupe le deuxième rang de l’Association de l’Est de la MLS, ça risque d’être explosif au Stade Saputo d’ici la fin de la saison.

«On veut qu’il y ait de l’ambiance, on ne se le cachera pas. Le Collectif IFMC peut ramener une ambiance comme on l’a déjà connue en section 132», espère Leduc.