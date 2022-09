L’épouvantail Red Bull effraie encore le CF Montréal

Au lendemain d’une courte défaite de 1-0 contre les Red Bulls au Stade Saputo, Frédéric Lord, Patrice Bernier et Vincent Destouches se demandent dans le balado «XI MTL», jeudi, si les difficultés éprouvées par le CF Montréal repose sur l’adversaire ou sur son type de jeu.

Ils abordent aussi la performance de Djordje Mihailovic et dresse une liste de ses remplaçants potentiels en MLS. Écoutez l’épisode de la semaine ici:

Plus tard dans le podcast, Bernier et Destouches débattent également du choix du joueur par excellence de la saison dans la MLS et vantent la candidature du milieu de terrain du Nashville SC Hany Mukhtar.