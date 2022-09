Gunnar Henderson s’illustre à ses débuts

Considéré comme l’un des meilleurs espoirs du baseball majeur, l’arrêt-court Gunnar Henderson n’a pas raté sa première impression avec les Orioles de Baltimore. Il a cogné une longue balle dans une victoire des siens de 4 à 0 face aux Guardians de Cleveland, mercredi au Progressive Field.

En début de quatrième manche, à son deuxième tour au bâton, le joueur de 21 ans a propulsé une offrande de Triston McKenzie (9-11) à 429 pieds dans les airs, à droite du champ centre. Henderson a d’ailleurs ajouté un autre coup franc en fin de rencontre, un simple.

Les prouesses d’Henderson ont quelque peu éclipsé celles de Jordan Lyles (10-9), qui a offert un départ de grande qualité aux visiteurs. Il a blanchi les Guardians en presque sept manches de travail, n’allouant que quatre coups sûrs.

Ramon Urias a ouvert la marque pour les Orioles en bénéficiant d’une passe gratuite de McKenzie alors que les buts étaient remplis. Urias a ajouté une longue balle de deux points en huitième manche pour clouer le cercueil de la formation de l’Ohio.

McKenzie a ajouté la défaite à son dossier après avoir permis cinq coups sûrs et deux points mérités en cinq manches.

Les Astros rassurants

Au Globe Life Field, la meilleure équipe de l’Américaine, les Astros de Houston, a complété le balayage de sa série de deux matchs face aux Rangers du Texas en l’emportant 5 à 3.

Après avoir été surpris par les Orioles de Baltimore, qui ont remporté deux des trois matchs de leur série au cours de la fin de semaine, les Astros se sont faits rassurants face à leurs rivaux texans.

Jose Altuve a mené la charge en inscrivant deux coups sûrs et en produisant autant de points. Son double en deuxième manche a permis à David Hensley et Mauricio Dubon de croiser la plaque et de redonner les devants aux siens.

En quatrième, Kyle Tucker a offert un coussin de trois points à son équipe avec un simple dans le champ gauche. Altuve et Jeremy Pena ont marqué sur la séquence.

Trey Mancini a aussi ajouté un point au tableau aux dépens de Martin Perez (10-5). L’artilleur des hôtes a alloué cinq points mérités, quatre passes gratuites et neuf coups sûrs en seulement cinq manches au monticule.

Son vis-à-vis Cristian Javier (8-9) a passé autant de temps sur la butte, mais a considérablement mieux fait, passant sept frappeurs dans la mitaine. Il n’a permis que quatre coups sûrs et trois points.

Corey Seagar, avec une longue balle de deux points, et Nathaniel Lowe, avec un simple productif, ont fait fi de la solide performance de Javier.